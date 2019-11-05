江苏省考报名最后一天5小时激增5万人

2020江苏省公务员考试报名已经结束，截止到11月4日16：00，共有171147人报名，岗位竞争比最高达到906：1。考生的报考热情让不少地区的报名网络都出现了一定程度的拥堵。连云港市公务员报名系统从4日上午11时30分开始无法登录，该市人社部门已正式发布公告，将报名时间延长到5日12时。

“扎堆”报名

最后一天出现报名“盛况” 5小时报名人数激增5万人

尽管每一年的公务员考试报名，都“苦口婆心”劝考生们看准时机出手，不要将报名的时间集中在报名时间段的最后一天，防止网络拥堵。但“拖延症”考生依然不少。11月4日是2020江苏省考报名的最后一天，就出现了5小时报名人数激增5万人的“盛况”。从11月4日早晨开始，大量的考生抓住最后机会报考。4日上午10时的报名总人数为128173人，到了下午4时，这一数据刷新到171147人。

南京和苏州两地的成功报名人数领跑报名人数榜单，分别为22936人和26718人，两地的岗位竞争比分别为44.3：1和30：1，均高于除省直以外的其他地区。

意外发生

出现拥堵发生故障 连云港市延长报名时间

考生的报考热情让不少地区的报名网络都出现了一定程度的拥堵。连云港市的公务员考试报名系统从4日11：30开始出现无法登录的情况。连云港市人社部门发布“关于连云港市2020年度考试录用公务员报名时间延长的公告”，宣布延长报名时间，并解释无法正常登录的原因为“网络故障”。“因网络故障，导致连云港市2020年度考试录用公务员报名网址从2019年11月4日11：30起无法正常登录，对此我们十分抱歉。目前，我们正组织一切力量排查解决问题，并将根据具体情况适当延长截止报名时间。延长时间会及时在报名网站公布。”

4日晚，连云港市人社部门更新了公告内容，宣布报名时间延长到5日12：00。“因网络故障，导致连云港市2020年度考试录用公务员报名网址从2019年11月4日11：30至16：00无法正常登录。经上级部门同意，现决定将连云港市2020年度考试录用公务员报名时间延长至2019年11月5日12：00。资格初审时间和缴费时间不变。资格初审截止时间仍为2019年11月6日16∶00。缴费截止时间仍为2019年11月7日16∶00。请考生在规定时间内完成报名，逾期将不再补报。”

数据盘点

最高竞争比906：1 数据还在刷新中

由于公务员考试报名需要经过信息审核，因此截止到4日下午4：00的统计数据并非最终报名数据，伴随着最终审核的结束，2020江苏省考的竞争大数据才算正式出炉。

4日下午4：00，根据统计，我省共有171147人报名（其中连云港为4日上午10：00数据），197个岗位无人报名，岗位竞争比最高达到906：1。盐城蔡桥镇机关工作人员一职，目前已经有906人成功报名，稳坐“头把交椅”，成为今年竞争最激烈的职位，加上审核的滞后，最后报名人数突破千人也是有可能的。

公考专家提醒，公务员考试报名的审核和缴费尚未结束，缴费结束后，无人报考职位将被取消。达不到开考比例的职位，由公务员主管部门按规定的程序办法核减考录计划，直至取消该职位。报考被取消职位并已完成缴费的考生，可在相关网站重新补报其他符合条件的职位，补报名时间为11月8日9：00—16：00。考生需要及时查看所报岗位的具体动态，审核通过即缴费，未缴费者将无法补报名，同时，若已缴费放弃补报名，报名费用会退还。（记者 杨甜子）

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