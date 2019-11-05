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让教师更好聚焦主业（人民时评）

李洪兴

2019年11月05日08:33  来源：人民网－人民日报
 

　　百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。办好人民满意的教育事业，教师发挥着立教之本、兴教之源的重要作用。一段时间以来，如何切实减轻一些地方存在的教师负担过重的问题，让他们潜心教书、静心育人，引起广泛关注。

　　不久前，有媒体调查显示，不少基层教师的时间被“抢”走了：有些教师忙于写材料、填表格，无暇顾及教学；有些学校评比检查任务重，教师疲于应对，拖慢了课程进度；还有些地方的教育部门倾向于从基层学校借调人员，造成老师人均工作负担加重……凡此种种，有的与教学相关、过于频繁，有的则与教学毫无关系，导致基层教师时间精力被分散、课堂主业被耽误。对基层和学校来说，亟待让教师把最宝贵的时间精力配置到教书育人的主业上。

　　办学有规律、学校有主业。今年9月，中央全面深化改革委员会第十次会议上通过了《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》，要求“严格清理规范与中小学教育教学无关的事项”。有关部门调研发现，教师负担既来自教育内部也来自教育外部，主要表现在督查检查评比考核工作过频、社会性事务进校园过滥、相关报表填写工作过繁、抽调借用教师过多等方面。因此，为教师减负，首要就是找病因、查病灶，找准“负担清单”才能列出“减负清单”。聚焦教师立德树人、教书育人的主责主业，让教师回到本位，让教育回归本质，广大教师就能安心从教、热心从教，学生也能舒心学习、静心学习。

　　为基层教师减负，要标本兼治，就要从源头上抓起。目前，一些地方的学校、教师之所以难守主业、难务正业，一个重要原因在于形式主义、官僚主义。一些与教学活动无关或关系不大、额外由教师承担的工作，客观上增加了基层教师的负担。在某种程度上，这些问题是基层其他领域存在的形式主义、官僚主义问题在教育领域的折射。正因如此，中央将2019年作为“基层减负年”，中办专门印发通知着力解决形式主义突出问题、为基层减负。抓住必要的、强化亟须的、减少无谓的、去除无关的，从转变作风、树立正确政绩观做起，把治理机制建在前面、把减负政策落到实处，让形式主义、官僚主义失去生存土壤，基层教师承受的负担才会减下来。

　　党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育事业和教师队伍建设，推出了一系列务实举措。从提高乡村教师生活待遇，到统一城乡中小学教职工编制标准；从职称（职务）评聘向乡村学校倾斜，到实施乡村教师生活补助政策……面向广大人民教师特别是基层乡村教师的政策红利充分表明，以问题为导向，为教师想办法、做实事，才是为教育发展办好事、谋长远。在全社会营造出尊师重教的社会风尚，必将能更好地让广大教师轻装上阵，把精力放在教书育人上，更好地完成本职工作。

　　习近平总书记强调，发展教育事业，广大教师责任重大、使命光荣。从“负重前行”到享受教学，教师减负需要全社会协同发力，共同营造良好的教育生态。把负担减下来、把待遇提上去，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感，才能让教师真正成为让人羡慕的职业，培养一支宏大的师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月05日 09 版）
(责编：郝孟佳、熊旭)
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