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专题片《教育强国》将播出

2019年11月05日00:00  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京11月4日电  （记者王子铭）为全面反映新中国教育事业的探索与前进历程，展示新中国教育事业取得的辉煌成就，由中央广播电视总台和教育部联合摄制的四集专题片《教育强国》将于11月5日在中央电视台综合频道晚8点档首播，每天播出两集。

　　全片共四集，分别为《立国之本》《强国基业》《春风化雨》《面向未来》，以鲜活的人物、故事化的手法，串联起中国教育扎实前行的足迹，全面讲述了新中国成立70年来，党和政府始终坚持教育优先发展战略，坚持把教育作为重要的民生工程，以建设教育强国、办好人民满意的教育为目标，从学前教育到高等教育等各个领域作出的不懈努力和探索创新。

　　该片对新中国教育事业取得的跨越式成就进行了系统总结，生动展现了新中国教育从总人口80%都是文盲半文盲的薄弱基础起步，到如今各级各类教育在校生2.76亿人、专任教师1670多万人，国家财政性教育经费占GDP比例连年保持在4%以上，建成了世界上最大规模的教育体系，正一路向着教育强国迈进的奋斗历程。

　　据悉，该片摄制团队赴上海、山东、贵州、广西、海南等14个省份教育一线，采访了65位亲历者、一线师生和专家学者，通过镜头定格中国教育的时代风采。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月05日 12 版）

(责编：何淼、曹昆)
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