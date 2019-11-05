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坚守奋斗为国育才 立德树人争创一流

　——兰州大学开展“不忘初心、牢记使命”主题教育综述

2019年11月05日12:24  来源：甘肃日报
 
原标题：坚守奋斗为国育才 立德树人争创一流

“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，兰州大学全校上下主动学、主动查、主动改，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点工作措施有机融合、一体推进。

兰州大学党委书记袁占亭说，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，既是对我们政治建设成效的考验，也是对我们实际工作效果的检验。兰州大学各级党组织和广大党员，正在以坚韧顽强的斗争精神、求真务实的工作作风，坚守奋斗、为国育才，不断开创中国特色世界一流大学建设新局面。

在主题教育中，兰州大学领导班子带头垂范，通过分列专题、集中学习研讨的形式，结合学校改革发展稳定中的突出问题和党的建设面临的紧迫任务，围绕党的政治建设、全面从严治党、理想信念等八个专题，深入学习研讨和交流。

学校党委领导班子成员结合学校“双一流”建设、第十次党代会、编制《兰州大学2025行动计划》等主要任务，围绕党的建设、学校改革发展稳定、健全“三全育人”机制、服务国家战略等工作开展调研。校院两级领导班子通过问卷调查、集中座谈、个别访谈、专家咨询等方式广泛听取校内外意见建议。

该校还建立了动态收集整改问题清单机制，通过对照党章党规、工作实际自己找，调查研究、“三走进”师生提，学习教育、组织生活集体议，到会指导、个别指导上级点、对照巡视巡察持续查等方式检视问题。截至目前，共形成涉及人才培养、条件建设等方面70项整改问题清单，并明确主责校领导、责任单位、整改时限，确保逐条兑现，不断提高师生获得感。

兰州大学在主题教育中坚持“三个摆进去”，各中层党组织结合本单位实际，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去。萃英学院党总支把主题教育与提升服务师生能力相结合，实施“学科一对一”党员联系师生制度，着力服务师生所需；第一医院党委紧密结合医院党的建设、等级医院评审等重点难点工作开展调研，各支部也在坚持自学的基础上开展各种服务实践活动。

该校党员师生主动瞄准国家战略，对标西北生态环境保护、文化遗产保护、脱贫攻坚等领域，主动服务国家战略和地方经济社会发展。10月24日，兰州大学黄河流域绿色发展研究院、绿色金融研究院、敦煌与西域文明研究院揭牌成立，激发新的学科增长点。此外，学校还通过举办学术研讨会、召开学习座谈会等形式，为服务国家战略、贡献“兰大智慧”做出具体安排。

此外，兰州大学重点推进“走进学生生活、走进学生学习、走进学生心灵”工作，着力构建思政工作大格局，实现了3700余名教师全覆盖联系4700多个本科生宿舍，干部教师从思想、生活、学习、科研、生涯发展等9个方面对学生开展教育和引导。

兰州大学校长严纯华说：“兰州大学把学校发展与主题教育紧密结合，将以立德树人为核心，主动接受挑战，以敢担当有作为的精神直面学校发展中的矛盾和问题，大力弘扬以‘自强不息、独树一帜’和‘艰苦奋斗、争创一流’为内核的兰大精神，抓好‘双一流’建设主要任务，努力创造经得住实践、人民和历史检验的工作业绩。”（李欣瑶）

(责编：李依环、曹昆)
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