原标题：中国教育电视台思政公开课节目研讨会在京举行

11月1日，由中国教育电视台主办的思政公开课节目研讨会在京举行。

近年来，中国教育电视台加大了思想政治教育类节目的制作和播出力度。在中宣部和教育部的指导下，先后策划、制作并播出了《师说》第一季“导航新时代”、第二季“我和我的祖国”和另一档节目《我是辅导员》，取得了良好的社会反响。

中宣部宣教局副局长常戍在研讨会上表示，两档节目在经过不断地探索和完善之后，主题日益鲜明，形式灵活生动，网络传播有声有色，在推动高校思政工作，推动立德树人根本任务落实上发挥了重要作用。接下来，中国教育电视台要再接再厉，充实节目内容，加强形式创新，丰富传播样态，把思政类节目继续做大做强，让节目凸显更加旺盛的生命力。

教育部思政司一级调研员卢丽君也表示，《我是辅导员》坚持把镜头聚焦于20万高校辅导员群体，让人倍感欣慰。今后，节目应加强统筹策划，不断提升包括新媒体平台在内的各渠道传播效果，做高校辅导员的好参谋、好帮手。

华北电力大学思政课教师孙芳、陕西师范大学思政课教师张帆、浙江大学辅导员王玉芬、山东大学辅导员范蕊等十余位思政一线工作的代表纷纷发言。他们表示，中国教育电视台的两档节目有效延伸了高校思政课的“三尺讲台”，把电视荧屏和新媒体端打造成了思政教育的示范传播阵地和学习交流平台。

中国教育电视台台长袁小平表示，中国教育电视台将不懈努力，在中宣部和教育部的领导下，携手各地高校，共同打造精品思政公开课节目，把思政课类节目打造成高校思政课的新标杆、思政课交流学习的新平台和青年学子关注社会的新窗口。

座谈会上，“中国教育电视台高校辅导员联盟”和“中国教育电视台思政公开课进校园全国巡讲”报告团正式成立，39所高校成为“联盟”的首批成员，35名优秀的思政课教师和辅导员被聘为首批报告团成员。

来自天津大学、吉林大学、郑州大学、哈尔滨理工大学等38所高校的代表、专家和媒体代表，以及中国教育电视台领导和栏目主创人员共计80余人参加了座谈会。

(责编：李依环、熊旭)