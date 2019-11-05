山东临沂兰山区：市直机关腾退场所新建学校

近日，山东省临沂市兰山区举行市直移交场所举办中小学幼儿园4个新建项目集中开工奠基仪式。这些项目用地是临沂市市直机关单位搬迁腾退的土地资源，均位于中心城区，兰山区优先用于满足教育用地。据了解，该批项目建成启用后将增加学位5490个。

据兰山区教育和体育局相关同志介绍，此次集中开工的4个项目总占地面积5.82万平方米，建筑面积7.71万平方米，办学规模117个班。其中，义务教育阶段的3个学校项目，建筑面积7.2万平方米，规划班级108个。学前教育阶段的1个建设项目建筑面积0.5万平方米，规划幼儿班9个、学位270个。

近年来，兰山区作为全国“商贸物流名城”临沂市的中心城区，外来人口及入学人口均持续增加，原有教育资源难以满足城市发展需要。为破解这一难题，解决优质教育资源发展与城市扩容的矛盾，市、区党委政府把发展教育事业作为重大民生工程。当地坚持市区教育一体化发展，在城区土地资源金贵的情况下，该区协调推进将12处市直单位腾退场所优先用于教育发展，进一步优化老城区教育资源布局，扩增了全区教育资源存量，为实现教育优质均衡发展奠定了基础。

据了解，除了新近开工的4个项目外，目前该区接收的同类场所还有8个。按照计划，届时也将全部用作教育用地，目前正在积极筹备开工。这些项目建设启用后，将有力推进该区义务教育大班额问题化解和学前教育普惠性发展。

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