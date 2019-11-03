第四届中国高等工程教育研讨会在南京举办

人民网南京11月3日电（孙竞）11月1日至3日，中国高等教育学会主办的中国高等教育博览会（2019·秋）在南京举行。第四届中国高等工程教育研讨会作为本届博览会的主旨论坛同期举办。教育界、产业界代表齐聚金陵，以“新时代一流工程教育：质量、能力与创新”为主题，聚焦国际国内高等工程教育改革与发展，从传统工科专业升级与改造、新兴工科专业布局与建设多个方面展开研讨和交流。

第四届中国高等工程教育研讨会现场

高等工程教育是我国高等教育的重要组成部分，占总体量的1/3，培养了数以千万计的工程科技人才，有力地支撑了我国现代工业体系的建成与发展。2016年6月，我国成为国际工程教育华盛顿组织的正式成员，标志着我国工程教育质量认证体系实现国际实质能效，工程教育国际化迈出了重要的步伐。

中国高等教育学会副会长，教育部原党组成员、副部长林蕙青在发言中表示，进入新时代，我国高等工程教育面临着前所未有的发展机遇和挑战，要以更高的战略、更精准的定位和更大的力度推进工程教育改革进一步深入。

林蕙青提出，要面向未来科技和产业发展，改革重塑工科人才培养体系，实现多学科交叉融合、产学研深度融合；要立足办学实际和人才培养目标，引导和支持高水平大学和学科建设，推动地方普通本科院校对接地方经济社会发展；要以发展新工科教育为契机，找准工程教育改革的发力点，引导高等教育改革实现新突破，为世界工程教育贡献更多的中国智慧。

东南大学教授、中国工程院院士缪昌文指出，人才的评价标准既要有高尚的人品人格，也要有突出的专业能力，二者缺一不可。“高校教育的本质是为了向社会输送能够解决实际问题的人才，工程技术人才更需要深入一线、解决工程建设过程中的各种复杂问题。由于种种原因，不少毕业生没有足够的项目实践经历，有的甚至眼高手低，因此，工程技术的培养更要重视解决实际问题的能力。”

谈到中国工程教育改革的难点，东南大学副校长金保昇认为，观念层面上，价值塑造、能力培养和知识传授的相互支持融合性还不够；以教为中心向以学为中心的转变并不是那么顺利；终结性评价向形成性评价转变的过程还存在矛盾；教学理论研究与成果应用还存在矛盾；招生规模不断扩大，优秀师资队伍数量相对不足；行业企业参与人才培养的投入不够；教学质量评价机制还需要进一步科学规范起来。

研讨会现场还举行了《高等学校工程基础课程教学基本要求》发布仪式。该要求旨在促进工科基础课程之间的有机交融，为高校教育部门制定教学计划提供基本参照，为高校一线教师制定教学大纲提供参考，为工科学生规划未来事业发展提供指导。

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