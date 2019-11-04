日前，非常卓越幼儿教育体系专家研讨会在京召开。会上，与会专家听取了《非常卓越幼儿教研体系研究》课题组负责人邱卫国的课题介绍，并对课题研究过程中存在的问题给予点评、指导。

邱卫国认为，做幼儿教育不仅要重视发挥环境的教育功能，还要全面落实素质教育。“正是因为这样，我们在幼儿英语、阅读与创新思维教育方面卓有成效，形成了鲜明的办园特色。”

研讨会现场（中国青年网/供图）

教育部原基础教育司司长、国家副总督学王文湛对《非常卓越幼儿教育体系研究》课题研究工作给与肯定，并在政策及学术等方面给予指导。他在政策及学术等方面给予了指导的同时，要求一定要把幼儿的爱国主义教育融入到教学任务中，让孩子们从小就有家国情怀，继而“养成好习惯、树立好人品、学习更自信”。

他指出，幼儿园教育要着重培养孩子的阅读兴趣，在家长和老师的陪伴下，帮助孩子阅读。其次，学校老师也要提高自身文化素养，多读书，多阅读，丰富自己的文化内涵。另外，在学前时期要培养孩子生活习惯，良好的生活习惯在幼儿时期容易养成，且能陪伴孩子一生。

北京市朝阳区教研中心教科所陆志望认为，幼儿教育阶段，使幼儿形成良好的品格与行为习惯是一个非常重要的教育目标，同时也是幼儿教师必须认真履行的职责，如何引导幼儿形成良好的品格，是教师必须深入研究的重要课题。幼儿期是人一生之中的敏感期，也是学习如何做人的奠基期，因此，加强对幼儿良好品格的培养，使幼儿养成良好的品格与行为习惯，对于幼儿一生的成长都产生着十分重要的影响。

“做教育的机构，都希望得到好评如潮，生源滚滚，有口皆碑，水到渠成的效果。做教育更要有运营智慧、教学培训、AI智能课程等刚需。”邱卫国介绍说，非常卓越幼教集团始创于2001年，多年秉承“教育智慧，机会先行”的办学准则，已由最初只有14名孩子的幼儿园，发展到了今天28所直属园、200多所加盟园的5000余名幼儿的幼教集团。总部位于北京未来科学城的北京非常卓越教育科技集团是新剑商学院旗下的新剑集团参股子集团。（李华锡）

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