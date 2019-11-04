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基础教育不妨离泥土再近些

邓海建

2019年11月04日09:08  来源：中国教育报
 

近日有媒体报道，北京一些中小学的孩子们享受着丰收的喜悦，他们不再停留在网上“种菜”、纸上读“稻花香里说丰年”。越来越多的学校流行起让学生务农：压花泥、学织布、掰玉米、烤玉米……有学生总结说，“学农一周，受益一生”。

《诗经·伐檀》有言：“不稼不穑，胡取禾三百廛兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有县貆兮？彼君子兮，不素餐兮！”在起源于农耕文明的中国传统文化中，不劳而获是可耻的、勤勉耕作是光荣的。劳动创造了历史，劳动成就了教育。陶行知先生生活教育理论的核心内容，即为“生活即教育，社会即学校，教学做合一”。显然，劳动教育思想在某种程度上是其生活教育理论的基石与核心。当然，如果站在历史唯物主义的浩荡视野观之，劳动，本就是人类及一切文明与文化的起源。

离“泥土”再近些，让孩子了解农业、亲近自然。比如小学高年级学生在劳动的同时，还可以融合二十四节气课程，让孩子尝试跟着节气劳作与生活。春生夏长、秋收冬藏，万物有序、人间有常。当你躬身于田间地头，于是，纸面上的农谚鲜活了起来，自然界里的法则具体了起来。即便是“金山银山”和“绿水青山”的辩证关系，亦会随着劳动实践而有了更为感同身受的认知与认同。

离“泥土”再近些，让孩子尊重劳动、勤于奋斗。“人生在勤，勤则不匮。”古往今来，劳动是人类社会存在与发展的基本前提。在纷繁复杂的商品现象背后，只有人类劳动，才是价值的唯一源泉。书本知识作为间接经验的获取，必以劳动实践作为直接经验的习得为前提。种瓜种豆也好，除草拔苗也罢，春耕秋收的付出、春华秋实的收获，体验过艰辛、方知道惜福。一粥一饭、一丝一缕，劳动会让劳动者深谙一个最基本的道理：幸福不是天上掉下来的，坐享难成、奋斗得福。

劳动教育，历来就是素质教育最厚实、最质朴、最关键的那部分。以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美，这是提高中小学生综合素质的有效途径，亦能为学生终身健康发展奠定坚实基础。事实上，各地教育部门也多能未雨绸缪，将劳动教育纳入地方教育体系之内。比如早在2015年10月，北京初中生学农教育实践活动就已启动，目前全市已经初步构建了学农学工特色课程体系，开发了学农学工教育课程平台，实现了学生在网上自主选课。2018年，全市累计有7万中小学生学工学农，但是，较之百万中小学生的总量，这一比例尚不算高。

好在这些年，劳动教育的重要性日渐凸显。今年7月，《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》发布，再次明确要创建一批劳动教育实验区，农村地区要安排相应田地、山林、草场等作为学农实践基地，城镇地区要为学生参加农业生产、工业体验、商业和服务业实践等提供保障。越来越多的引导信号，在强化着劳动教育的权重与占比。

半亩棉田、满眼稻浪，在“中国农民丰收节”里也能由衷感叹“劳动创造美好生活”——这样的劳动教育，是入脑入心的，是动手动情的。让劳技课离泥土再近些，让劳动教育真正低到尘埃里去，让基础教育听得懂大地的歌唱，这也是新时代中国教育的使命与担当。

（作者系媒体评论员）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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