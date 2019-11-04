原标题：超级中学争抢清北生，为何让人不安

人们有理由担心，其后果将加剧教育资源不均衡、教育两极分化的现状。

超级中学争抢清北生，为何让人不安

据《新京报》报道，近日，深圳南山外国语学校（集团）高级中学发布2020届毕业生拟聘名单。20个录取者中，有19人毕业自北大、清华，另外1人来自北师大，全部都是硕士以上学历。

北大、清华等国内名牌大学毕业生流向超级中学、重点中学，已不是个别现象。稍早前，深圳中学公布2019年拟聘用的28名应届毕业生名单中，有10人来自北大，5人来自清华，28人中有24人为硕士，4人为博士。同样是一份华丽的名单。

看到名单后，有人说自己留下了“卑微的眼泪”，有人称这份名单“优秀得让我瑟瑟发抖”，还有人表示就该“让优秀的人去培养更优秀的人”。可见人们对这件事意见不一，心情复杂。

确实，这事情不能简单说好或者不好。从择业角度来讲，无论是211、985毕业生，还是“双非”院校毕业生，根据自己的判断选择就业单位，无可厚非。

是去考公务员，还是进入央企国企，或者创业单干，都是个人自由选择。且不论这些名牌大学毕业生的学历是否与目前从事的专业相称，能够选择去教育一线教书，本身不该是什么坏事。

从这些重点中学、超级中学的角度来看，争抢优质师资也符合其办学逻辑。

就如今的现实而言，升学率已经是判断一所学校好坏最重要的标准，而一所学校每年有多少学生被北大、清华等名校录取，又是判断一所学校升学率含金量的最重要指标。

中学追求升学率，一方面是从生源上“掐尖”，另一方面就是从师资力量上下工夫，其竞争演变结果，出现争抢清北毕业生资源也就不足为奇。在他们看来，也许名牌大学毕业生就意味着优质师资力量。

但是，这样的“强强联手”，何以会让人感到“瑟瑟发抖”？

原因就在于，这些学校本身就已经足够强大，既拥有雄厚财力，又在招生中占尽优势，师资力量本来也已经非常强大，这样一直强势发展下去，人们有理由担心，其后果将加剧教育资源不均衡、教育两极分化的现状。

在此强调，我没有批评这些北大、清华毕业生的意思，甚至对深圳这些学校的做法也没有强烈反感，他们都是基于当下现实而作出符合自身利益的选择。但从社会整体利益来讲，特别是从教育公平的角度，对这种资源配置与教育竞争方式，不能不深感担忧。

如今，农村教育与城市教育的差距越来越大（否则就不需要制定专门针对贫困地区学生的专项招生政策），而在城市里，公办学校与民办学校，前几所学校与普通学校的差距也在拉大。如何遏制教育分化趋势，提高教育公平程度，是摆在当前的极其严峻的问题。

(责编：郝孟佳、熊旭)