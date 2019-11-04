内蒙古一女生为学历验真奔波八年终获结果

本报北京11月3日电（中国青年报·中国青年网见习记者 刘言）11月1日，内蒙古女生麻巧珍的学籍学历信息时隔8年后终于再一次出现在中国高等教育学生信息网（以下简称“学信网”）上。

来自山东的“高考移民”许娟娟冒用麻巧珍的身份信息，在内蒙古参加高考考入位于山西的中北大学，导致麻巧珍本人在内蒙古财经大学的学历长期无法在学信网上通过验证。媒体报道此事后，引发了广泛关注。（详见本报2019年7月19日报道《户籍被“高考移民”冒用学历“不翼而飞”：内蒙古一女生为学历验真奔波八年》）

10月15日，中北大学教务处网站发布《关于注销麻巧珍学历证书并取消学籍的公示》。公示显示，“经查证，我校2010届毕业生‘麻巧珍’实名许娟娟，山东籍，通过不正当手段，违反国家招生有关规定在内蒙古自治区取得了2006年高考报名资格。根据《普通高等学校管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第三十七条规定，经校长办公会研究决定，注销麻巧珍取得的学历证书(证书编号：101101201005002857)，并取消其学籍。”

10月25日，公示期结束。6天后，麻巧珍本人在内蒙古财经大学的学籍学历信息在学信网上得到了恢复，而许娟娟取得的中北大学学籍显示状态为“取消学籍”。

此前，公安机关将许娟娟冒用获得的“麻巧珍”身份信息注销，并于10月28日恢复了许娟娟的户口。乌海市公安局巴音陶亥派出所为麻巧珍恢复了其被冒用的身份证号并出具了相关证明。

“终于要回了属于我的东西。”麻巧珍告诉中国青年报·中国青年网记者，她已经聘请了律师，将通过法律手段追究侵权者的责任。

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