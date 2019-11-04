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困在作业中的青春期

2019年11月04日08:32  来源：中国青年报
 

上周，初二学生沈峰刷新了自己的熬夜记录，因为周四要考地理，沈峰周三晚上11点半完成作业后，又复习地理两个小时，上床睡觉时已经是凌晨1点半。

第二天，顶着两个黑眼圈上学的沈峰第一次考出了比同桌高的成绩。

“这大概是孩子上了中学、进入青春期以来，我印象中唯一一个晚上，一家人没有因为抢手机、玩游戏、催促学习而大呼小叫。”沈峰的妈妈刘湘说。

刘湘所说的“唯一”，多少有些夸张，不过，沈峰绝不是中国青年报·中国青年网记者遇到的唯一一位因为写作业而熬夜的青春期孩子。

孩子熬夜写作业 青春期“怪兽”被“钉”在了书桌前

在刘湘记忆中，真正感到儿子沈峰的作业多起来是从进入初二年级开始的。

其实，从进入中学起，沈峰的作业就明显比小学时多了。只不过，刚从“每件事都有老师管着”的小学升入“相对比较自由的”初中，孩子就像脱了缰的小马，即使作业多起来了也要先撒欢地跑够了再说。“有一次我中午到学校给他送书，教室里里外外都没找到他，结果上课铃声响起时，看到他抱着球从外面冲了进来，头上全是汗，衣服也湿透了。”刘湘说。

白天有足球、篮球和小伙伴“勾着”，晚上有“吃鸡”“王者”及等着一起游戏的“线上”小伙伴“吊着”，再加上青春期突然降临，沈峰就像屁股上长了钉子，在书桌前怎么也坐不住。

刘湘夫妇对这样的状况有些手忙脚乱，沈峰对自己的变化也有些束手无策。

彼此不适应的结果就是矛盾不断、冲突升级。“没收过足球、篮球，删除过游戏也没收过手机。”刘湘说，父母越是强势孩子越像个“怪兽”，什么道理也听不进去，后来，沈峰干脆回家就睡觉，不完成作业成了家常便饭。

最终，初一结束时，儿子的成绩排在了全年级倒数五十名。

大概是太差的成绩一下子刺激到了沈峰，也可能新升入中学的新鲜劲终于在初一一年释放完毕。升入初二后，沈峰对待作业的态度变了：开始埋头写作业了。

看到几个月前的小“怪兽”终于回到了书桌前，刘湘非常欣喜。

但是这种欣喜并没有持续太长时间，因为刘湘发现：孩子写作业的时间太长了，以至于再也没有在晚上11点之前睡过觉了。

“我最初以为是孩子初一浪费的时间太多，所以，写作业比别人需要更多的思考时间。后来一打听，班里很多同学都是晚上11点以后才能完成作业。”刘湘说。

虽然教育管理部门对中小学生的书面作业量有严格的控制，明确规定初中生的家庭作业不超过1.5个小时。但是，中国青年报·中国青年网记者在最近的采访中发现，初中生写作业时间多已经是一个很常见的现象。

“以前的小长假我们通常能带孩子放松一下，玩一天，结果这次孩子说作业多别安排出游了。”一位初二学生家长夏先生对中国青年报·中国青年网记者说，他算了一下3天的小长假，儿子每天写作业的时间为8.5个小时，“孩子就像被‘钉’在了书桌前，不停地写完了这科写那科，好像有写不完的作业。”

不过，写作业时间长也并不意味着作业量真的大。为此，夏先生向记者展示了最近一个周末孩子的作业：作业包括生物、政治、物理、英语、数学、语文6科共11项作业，“这11项作业中可有不少‘硬货’，”夏先生说，仅数学和物理卷子加起来得有五六份，“虽然老师说这些卷子中有两份是选做的，但是老师还补充了一句：‘期中考试临近，大家抓紧复习’。”

培训机构的数学牛老师也从一个侧面印证着“中学生作业太多”这个事实，他介绍自己现在主要带的是新升入六年级和初一的学生，原来的学生进入初二后绝大部分都退班了。“要不是学校作业都写不完，我妈哪会放过我，不给我报班呀！”这位牛老师转述了一个退班学生的原话。

把家当成足球场 青春期巨大的能量总要释放

持续熬夜对孩子的身体肯定有影响。不过，对于把孩子的学习看得很重的中国家长来说，这种对身体的影响还属于“远虑”，他们还有另一层隐隐的但是迫在眉睫的担忧：那些排山倒海的逆反能在漫无边际的作业面前化解吗？

青春期的孩子在生理上、心理上面临着急剧的变化，这些变化使得他们的情绪容易波动，再加上巨大的学业压力，他们的情绪随时可能爆发。

果然。

被作业拽住没多久，沈峰身体中的那只“小怪兽”又开始作怪了。“每隔20分钟、半个小时他就要从房间里出来一次，或者吃点儿水果，或者上个厕所，更多的是在家里踢足球，有时候是带几脚球，情绪来了甚至来一脚抽射，不久前家里用了10年的挂墙电视被他踢坏了……”刘湘说。

电视坏了，刘湘决定那块地方就这么空着，“青春期的孩子把哪里都能当成足球场。”刘湘说，但是由着儿子这样，作业完成的时间会拖得更晚，于是，刘湘跟儿子又谈了一次话。谈话的结果是，儿子答应晚上每学习40分钟休息一次，每次休息时间在10分钟左右，也不再在客厅里踢球了，但条件是允许他把足球放在书桌下面。

从那天以后，儿子每次写作业房间里都会传出脚下扒拉足球的声音，刘湘能通过足球滚动的声音判断儿子写作业的状态：如果滚动的声音平缓、短促、规律，说明儿子正在持续写作业过程中，比较专注、内心平静，滚动足球的动作基本上是下意识的，而且滚动的范围也在桌子底下狭小的空间里；如果滚动的声音突然大了，说明儿子可能遇到了难题、情绪开始急躁了，如果过了一会儿又平缓下来，那么说明孩子遇到的困难并不大，已经解决了；也有特别烦躁的时候，这时候孩子房间里的易碎品可能就要遭殃了，继客厅中的电视被踢坏之后，现在沈峰已经换了第四个水杯了，前面3个都被足球砸坏了。

不过，这些还不是让刘湘最担心的，刘湘最怕的是房间里没有声音了，“只要安静的时间超过10分钟，儿子一定是睡着了。一旦睡着了再叫起来最起码半个多小时过去了，可能就又要熬夜了。”

眨眼、啃手都是焦虑的表现 不能向外释放的时候只能向内

再怎么谈条件，沈峰的释放还是向外的，其破坏性还是看得见的，但有些孩子始终是静悄悄的，他们一天一天周而复始地熬夜写作业，没有太明显的情绪波动，青春期似乎对他们格外友好。

叶欣的女儿珺珺就是这样的孩子。

珺珺升入初中后，随着身体的巨大变化，叶欣知道女儿的青春期到来了。

但是传说中的“脾气暴躁”“性格古怪”“超级逆反”，这些该有的变化似乎都没有来。叶欣知道自己的女儿偏内向，不太容易自己释放压力，平时还有意识地给孩子缓解压力，每逢周末尽可能挤出半天的时间带孩子去公园转转，或者看一场电影、打一场球，但是，随着学业负担的加重，孩子的作业越来越多，这些活动一项一项地消失了。

前一段时间，珺珺的学校举行了一次阶段性的考试，考试前两周左右的时间里，珺珺几乎每天都是夜里12点睡觉。

“孩子那么辛苦地写作业，家长也得陪着呀！”叶欣说。不过，每天都是早晨6点陪到夜里12点，大人也累得受不了了。于是，叶欣和丈夫排了一个“两班倒”：一个人负责早晨6点之前起床给孩子做早饭，另一个人则负责晚饭之后的作业辅导及陪伴，一两天之后两个人调换一次。“我们还能调换一下，孩子可是从始至终一个人坚持着，真心疼呀！”

考试结束了，珺珺考进了班级的前十名。

公布成绩那天，叶欣夫妇带着珺珺在餐厅庆祝，叶欣突然惊异地发现，珺珺两只手的食指、中指的指甲参差不齐，特别难看，“看起来是用牙啃的”。

叶欣静静地观察着珺珺。的确，在那天吃饭的过程中，珺珺每隔几分钟就会不由自主地把手指放到嘴中啃一两下，即使指甲已经很短了也要放在嘴里用牙啃一下。而且，叶欣还发现在这个过程中，珺珺还会频繁地眨眼睛，说着说着就会不由自主地挤一挤眼睛。“她每天回家后除了吃饭就是静静地坐在自己的书桌前写作业，有时候作业多，吃饭的时间都很短。”本来是为女儿庆祝，但是这顿饭叶欣吃得甭提有多难受了。

“如果排除器质性的问题，从心理学上说，孩子出现频繁眨眼、啃手指等行为都说明孩子内心是焦虑的、有很大压力的。”中国矿业大学（北京）心理健康教育咨询中心主任刘海娟说。

几乎所有专家都指出，青春期是一个人走向成年的必经之路，因此，它一定会来，而且伴随青春期而来的各种反应也一定会到来。但现实是，这些完全被困在作业当中的青春期孩子，有时连发个脾气都找不到时间。

当向外的渠道被堵住了，就只能调转方向向内了。当青春期的孩子不能在操场上尽情地挥洒汗水、没有时间在音乐游戏中放松、没有机会在一次次畅谈中松懈自己，那么这些积攒的能量就只能向内释放了。

长时间处在压力状态下，必然会造成严重的后果，据中国青少年研究中心和共青团中央国际联络部曾发布的《中国青年发展报告》显示，我国17岁以下儿童青少年中，约3000万人受到各种情绪障碍和行为问题的困扰。而根据广州市卫生计生委日前公布的数据，目前广州登记在册的严重精神障碍患者中，起病年龄小于18岁的占四成。

“在这个阶段，父母要成为孩子成长的坚实后盾。”刘海娟说。

这两天网络上疯传着一个视频，在一个中学的运动会上，一个班级的学生拉出了条幅：“我爱学习，学习使我妈快乐”的条幅。之后全班同学齐声喊出“我爱学习，学习使我妈快乐；我妈快乐，全家快乐”的口号，引来现场一片欢笑。

虽然是一个让人发笑的段子，但是段子背后却是孩子们的辛酸泪。有多少家长眼见着如此辛苦的孩子，仍然还再给孩子加码？

“孩子最需要父母给予的是支持和包容，青春期的孩子尤其如此。”刘海娟说。

逃离作业也许只是一种自我保护

当然，还有一些孩子的青春期似乎没有被作业“困住”。

已经上初三的宣轩有一个比别人更加“放飞”的初中生活，别人在放松休息的时候他在操场上疯跑，别人回家学习的时候他在操场上打球，别人周末在培训班上课的时候他不是打球就是在摆弄他养的乌龟、蜘蛛、蟋蟀等各种小“宠”。

宣轩不是不写作业，而是速度很快，他只做会做的，不会做的放一边等着第二天老师上课讲，所以别人3个小时的作业他通常用1个小时。

但是，宣轩也有一个让家长很着急的毛病：只要到考试前就会高烧一周，烧的昏天黑地，然后参加考试，成绩自然不很理想。“每次要批评他，他总是对我说‘我要是不生病至少还能好好复习10天，成绩肯定会好很多’。”宣轩的妈妈说。

心理学家指出，这种看似平时“任性”而在关键时刻掉链子，背后隐藏着的是孩子的一种自我保护。心理学上称之为“自我妨碍”，也就是明知自己在一件事上没有全力以赴、会失败而给自己设置的障碍，从而减轻失败给自己带来的伤害。

孩子是在巨大的学业压力前退缩了。

无论是看起来像小怪兽的孩子还是安安静静的孩子，他们的内心仍然是一个脆弱的孩子，他所表现出来的强悍、出格背后也许藏着的是更多的惶恐和不知所措。

其实，大多数孩子内心深处是向好的，他们也许会有一些让人无法理解的行为，但其实他们仍然在努力寻找着正确的方向。就在记者即将结束这篇报道的写作时，突然在知乎上看到这样的一个问题：怎么才能快速走出青春期的悲伤呢？

一位“过来人”这样回答：“学习。我知道学习特别难，毕竟我自己也做不到，但这已经是我能想到的最好的方法了。”

（文中未成年人均为化名）

中国青年报·中国青年网记者 樊未晨

(责编：何淼、熊旭)
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