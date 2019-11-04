江西深挖革命老区丰富的红色文化资源，联合教育部编撰出版了涵盖大、中、小、幼各个学段的《红色文化》教材，并从今年春季开始，在全省大中小幼开设红色文化课程，明确课程建设标准，构建大中小幼思政课一体化建设格局，循序渐进、螺旋上升地推进红色文化进学生头脑，激励青少年学生坚定理想信念、传承红色基因，做红色江山接班人。

目标一体，红色基因进教材。江西立足丰富的红色文化资源，紧扣统编教材与地方辅助教材相统一的原则，整体规划设计红色文化课程目标，编写《红色文化》教材。一是立足红色资源。江西是人民共和国的摇篮、中国革命的摇篮、中央红军长征出发地和中国工人运动策源地，境内有2344个革命遗址、旧址和纪念物，承载了我们党波澜壮阔的革命史、艰苦卓绝的奋斗史、可歌可泣的英雄史，其内蕴的红色基因是人民共和国的“遗传密码”，是落实立德树人根本任务、培养社会主义建设者和接班人的宝贵精神财富与优质教育资源，挖掘好、阐释好，就能让红色文化内化于学生心灵，播下红色的种子。二是坚持一体设计。在教学目的、教学内容、教学形式、教学规律等方面，《红色文化》教材与统编教材保持高度一致，确保教材的科学性和严谨性，使其成为统编教材的有益补充。三是理论实践结合。《红色文化》教材把握学生思想特点，遵循学生成长规律，注重理论教育和实践活动相结合，既有红色文化知识的传播，又有红色文化实践体验，还包括有关历史虚无主义错误思想的正面回应，体现了融知识性、理论性、实践性于一体。

内容一体，螺旋上升入人心。在教学内容一体化上，江西紧扣红色文化这一主题，结合不同年龄阶段学生的认知水平和教育规律，精心遴选红色素材，科学设计红色文化课程教学内容，循序渐进、螺旋上升地推进教学内容和方式兼顾交融。一方面，教学内容螺旋上升。教学内容注重体现不同学段成长特点，由浅入深，由易而难，螺旋上升。幼儿版教材供教师使用，侧重对幼儿进行红军军帽、军服等红色物件等识别教育；小学版教材按学生心智成长发展规律，分一至二年级、三至四年级、五至六年级编撰了3本，侧重红色故事教育；中学版教材分初中和高中编撰了两本，注重系统性、递进性、逻辑性，侧重红船精神、八一精神、井冈山精神、苏区精神、长征精神、方志敏精神等红色精神教育；大学版教材则以问题为导向，针对大学生关心和思考的有关问题进行答疑解惑，以“红色文化十讲”进行探究式教育。另一方面，教学方式循序渐进。《红色文化》教材紧扣立德树人这一根本任务，遵循学生成长规律和教育规律，推进革命传统教育从娃娃抓起，帮助青少年学生“扣好人生的第一粒扣子”。采取从幼儿阶段做游戏、唱儿歌、讲故事等直观感知，到中小学阶段的概念、判断，再到大学阶段的推理、归纳等教学方式，避免教材内容在不同阶段的重复而导致学生学习的倦怠感，帮助学生始终保持浓厚的学习兴趣，持续获得丰硕的学习收获，从而让红色文化成为学生成长发展中的一种重要文化，真正入脑、入心。

标准一体，师资课时有保障。今年8月，江西出台《红色文化教育大中小幼一体化课程标准化建设实施意见》，对红色文化教育的实施部门、师资培训、课时安排等作出明确规定，并从秋季开学起实施标准化教学。一是明确教学课时。教学课时是落实红色文化课程教学的前提。江西要求各大中小学校和幼儿园把红色文化教学内容纳入课程表，明确课时安排。其中，幼儿阶段安排6次“红色文化主题教育周”，小学一至二年级、三至四年级、五至六年级分别为4个单元，初中、高中分别为4个单元24篇课文和16篇课文，大学安排16课时。二是落实师资力量。江西要求各地各校为顺利推进课程教学安排必需的师资力量，创造必要的条件。三是创新教学方法。坚持因地制宜、因时制宜、因材施教，推进红色文化课程与相近学科或主题活动进行有机整合，融入现有课程体系，促进思政课程和课程思政建设。坚持课堂教学与实践教学相统一，综合运用讲授式、案例式、启发式等多种方式进行教学。坚持用好用活红色文化资源，充分利用高校红色文化育人实践基地、中小学生研学实践教育基地以及当地其他红色文化资源，有效开展课堂教学和实践教学，促进知行合一。

来源：中共江西省委教育工委 江西省教育厅

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