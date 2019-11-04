病根没找到 别急着给本科论文开药方

本科生毕业论文有没有存在价值这一话题近来再次被教育界热议。近日，有人大常委会委员在审议高等教育法执法检查报告时建议，应当“纠正大学发展中一个错误导向，取消大学对研究生甚至本科生发表论文的规定”。

本科论文的存废之争由来已久。反对者认为，本科论文含金量低、完成度差。学生剪刀加糨糊，或者干脆在网上买一篇；答辩则认认真真走过场，踏踏实实搞形式，如此诞生的论文，的确食之无甚滋味。

然而，一刀切也不是解决问题的好办法。首先来说，目前我国大学以学术性为根本属性，以学术为本、坚守“学术本位”则是大学制度建设的应然要求。这就决定了论文是检验学习成果、评估教学质量的手段，也是实现大学培养人才、服务社会、传承文化等组织功能的重要途径。倘若一刀切地完全废除，短时间难以找到替代品不说，正常的教学秩序也会被打乱。

其次，不应一概而论地断言本科论文没有价值。诚然，本科论文注水了事的新闻屡屡见诸媒体，但媒体的关注具有聚焦、放大效应，容易使人忽视论文自身价值。绝大多数学生通过本科论文一窥科研系统的门径，教师也可以通过让学生写论文提升毕业生的书面表达、学术分析等能力，上述种种对学生提升自身学习能力和视野都大有裨益。

再者，废除本科论文制度与当前严抓本科教育质量、把关学位论文出口的大方向背道而驰。10月上旬，教育部下发了《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》，明确提出严把考试和毕业出口关，全面提高人才培养质量，而本科论文制度恰恰是一个有力的工具。

其实，人们痛恨的是低质量的本科论文，痛恨的是在毕业、保研推免等压力下东拼西凑出来交差的论文，而非学有所思、思有所成的论文。找对病根，再给本科论文开药方，显然有效得多。

归根结底，本科论文制度是一件工具，如何充分发挥工具的效应，避免其产生副作用，根本在于学校如何应用该制度。结合专业特点，有的放矢地提出考核、培养方案。适合以论文形式检验的专业，仍应坚持写论文；不适合的专业，则应寻找其他工具替代。唯有如此，才能在学术本位的价值追求中，真正培养高质量、适应社会新时期发展的人才。（杨仑）

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