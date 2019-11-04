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十二位院士汇一市 千余名博士同故乡

小城缘何走出万名教授

方  敏  杜倩倩

2019年11月04日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　浙江中部有一小城东阳，人口80多万。1989年12月4日，人民日报头版曾刊发报道，介绍东阳“百名博士汇一市，千位教授同故乡”的情况。

　　近30年来，东阳的教育事业发展更上一层楼。如今，这座小城已走出12名院士，近百名大学校长、书记，1300余名博士、博士后，1万余名教授、副教授。是什么造就了这样一方“教育之乡”？记者近日再访东阳，探寻当地的育才经。

　　崇文重教好传统

　　秋日，走进东阳巍山镇的古渊头村，但见处处古木苍翠、屋舍俨然。村文化礼堂内，七八个学生正在看书。礼堂的“励志墙”上，一幅幅从村子里走出的学子的照片让人心生敬佩：李祝霞，博导；李杏放，博导；李伟戎，博士……

　　“我们村950户人家，已经走出了815名大学生、33个博士，‘博士村’的称号远近闻名！”古渊头村党支部书记李惠康言语中透着自豪。

　　一直以来，东阳经济资源稀少、区位不优。人众地瘠，出路在哪里？东阳人选择勤学苦读求出路。此后，一代激励一代、一代扶持一代，东阳崇文重教的风气愈发浓厚。

　　自1989年开始，东阳每年都有新的教育基金会成立。目前，东阳教育“基金联盟”有基金55个，总额3.07亿元，覆盖了东阳所有山区镇乡。

　　今年年初，为留住优质教师，巍山镇组织了一场“乡贤捐资助学”活动，当场捐款数额高达1亿多元。“捐款给教育？行！”这是很多东阳企业家的一致态度。在东阳中学，“东中人文讲坛”40多年来坚持开讲，至今已举办200余场，中国工程院院士潘德炉、中国科学院院士潘建伟、企业家郭广昌等东阳乡贤回到家乡，都会来讲坛分享经验。

　　耕读传家久、诗书济世长的观念长久影响着一代代东阳人。近来，浙江省首批特级教师陈云仙在退休后，拿出20万元积蓄在巍山镇小学设立“陈云仙奖教基金”。在横店镇，老教师陈建中一家三代先后在同一所学校任教。两代、三代同为教师的家庭，在东阳不胜枚举。

　　教师培养好机制

　　为了培育、留住优秀教师，东阳每年设置了1600万元的优秀教师奖励基金，加强“合格教师—骨干教师—市级名师”人才梯队建设。“名师人人都想要，但我们更重视培养大约1000人的中间层骨干教师，他们具有压舱石的作用。”东阳市教育局副局长陈皖东说。

　　名师、骨干教师如何培养？每个学校都有独门“法宝”。南马高中采取“孵化式”培养模式，自2012年起组建新教师“启航班”，根据“1年适应转好正，4年过渡站得稳，7年成熟业务好，10至15年成才显特色”的方针，定期开展师德和业务培训。

　　在东阳市实验幼儿园，利用浙师大发展学校和沈群英名师工作室平台，开展心灵朗读者、班主任论坛等多种形式的活动培养教师特长。10年来，已经培养出一批优秀教师，包括正高教师1名、浙江省特级教师1名、金华市名师10多名……

　　在东阳中学，进校5年内的新教师都得进“初阳班”锻炼，通过听骨干教师授课、集中外出学习、与老教师结对等方式学教学业务、学班级管理。同时，评课比赛、板书比赛、汇报课评分、教学大比武等竞赛活动持续开展。获评东阳市教坛新秀的物理教师赵黄磊坦言：“压力大，氛围好，成长得也快。”

　　资源优先好政策

　　“新建的20所小学、初中前期工作怎么样了？”“自然资源局注意，要在半年内确保所有改建或新建校舍的500多亩土地到位。”前不久，东阳2019年第四次教育工作专题会议召开，聚焦教育发展的具体问题作出具体指示。这项教育专题会议从2017年10月开始，目前已召开14次。

　　东阳历届的领导班子始终把教育作为基础性、先导性、全局性的工作来抓。有了政府部门的大力支持，教育方面的许多事项有了优先办理的“绿色通道”。今年上半年，位于东阳繁华地段的吴宁街道办事处搬迁，多个项目要抢这块“风水宝地”。最后，市领导拍板在这里新建一个幼儿园。“近年来，东阳每年安排不少于5亿元的新建学校经费，优先保障土地供给，许多镇乡街道的最佳资源都给了教育。”陈皖东说。

　　城区教育发达了，乡村教育如何不掉队？统筹城乡教育，东阳以教育集团化、联盟化发展来破题。今年6月，巍山镇第一小学教育集团白溪江校区启用，总投资5000多万元，可容纳36个班级，原古渊头、白坦、沈良3所小学撤并于此。此后，不单学校容量提升、硬件设施一流，教学资源也大大优化。巍山镇第一小学负责人金俊华介绍说，集团化发展后，不但解决了原本巍山镇中心小学教学资源紧缺的难题，还盘活了周边基础薄弱的小学。

　　走进横店小学教育集团横店校区的一间教室，教师陈莉莎在给学生上课；利用同步课堂系统，任湖田校区的学生们正在同上一堂课。利用共同体建设和现代信息技术，东阳在36所城乡义务教育学校中推进“互联网+义务教育”结对帮扶全覆盖。

　　近日，横店小学结对帮扶网络专递课堂开课，横店小学教育集团5个校区和湖溪后山店小学的600余名学生在线同上音乐课《彝家娃娃真幸福》。如今，一对一数字化教学、同步课堂、网上备课、线上研讨、网络平台自主选课等“云+端”教育信息化系统已在横店小学全面铺开。这样的远程专递课堂，目前已开展331次，参与师生41173人次。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月04日 12 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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