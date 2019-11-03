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我国首个本科院校教师教学发展指数发布

2019年11月03日14:38  来源：人民网
 

人民网南京11月3日电（孙竞）日前，在南京举办的中国高等教育博览会（2019·秋）上，中国高等教育学会正式发布了“全国普通本科院校教师教学发展指数”。

在全国普通本科院校教师教学发展指数（2019正式版）中，清华大学，北京大学和浙江大学分列前三名。在地方本科院校教师教学发展指数（2019正式版）中，南京师范大学，郑州大学和西北大学分列前三名。

2019年全国普通本科院校教师教学发展指数正式发布

中国高等教育学会副会长、教育部高教司原司长张大良指出，学会研制的“高校教师教学发展指数”和“大学生竞赛状态数据”，通过客观的数据采集和分析，以第三方立场的社会评价机制，为各高校促进教师教学发展和提升学生竞赛育人成效提供有力抓手，已逐渐成为高校质量评价和开展教学改革的重要决策依据。通过数据，高校可更清楚自身在教师教学和学生竞赛上的水平，发现自身的优势和差距。

他强调，高校应牢记教育大计教师为本，强化教师队伍建设这一项基础性工作；牢记办学之要、立校之本，全力聚焦人才培养这个根本任务；牢记评价导向对标发展，切实用好教师评价这个重要抓手，找差距、抓落实、上水平、提质量，在实践中进一步地完善教师教学发展指数和评价体系，推动高校深化改革，努力建设政治素质过硬，业务能力精湛，育人水平高超的高素质教师队伍。

教育部教师工作司副司长杨燕滨表示，教师是立教之本，兴教之源，培养创新性人才关键要有创新性教师队伍。造就高素质、专业化、创新型的教师队伍，应坚定信念，不断地加强师德修养，坚持做“四有”好老师；要开阔视野，勇于创新，走出教育的舒适区，积极吸纳科学的教育理念和最前沿的科技成果；要勇于实践，知行合一，深入地了解经济社会发展的新现象、新变化，增强教育教学改革的前瞻性、针对性和时效性；要创造条件，优化环境，健全教师教学的激励和约束机制，激发高校教师科学研究创新创业的活力。

中国高等教育学会工程教育专业委员会秘书长陆国栋介绍，教师教学发展指数有“1+6”即7个特点，一是面向所有高校，而不是某一类型高校的俱乐部；二是高校涉及广，目前97%以上的本科院校已经进入指数覆盖范围；三是涵盖时间长，指数所包含的项目最早可以追溯到1989年；四是考虑因素多，指数从高校教师发展的平台、载体到成果，共设计了三级指标；五是信息采集全，通过申请教育部信息公开、档案馆查询、网站查询和长期积累等多种方式，共采集38万余条有效数据；六是方法科学合理，在迭代拟合的思想下，采用层次分析法、德尔菲法确定指标权重；七是模型公开透明，公开全部模型和指标，并且为学校提供免费查询账号，学校可以查询本校近30年来的所有教师教学发展和竞赛数据。

与此同时，中国高等教育学会还预发布了“全国高职院校教师教学发展指数”，“高校学生竞赛与教师发展数据平台”也于当日上线。

(责编：冯粒、曹昆)
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