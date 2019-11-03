杜玉波：我国高等教育走出了一条特色鲜明的发展道路

人民网南京11月3日电（孙竞）作为中国高等教育博览会（2019·秋）的重要论坛之一，“新中国高等教育70年高峰论坛”日前在南京举行。中国高等教育学会会长，教育部原党组副书记、副部长杜玉波在发言中指出，70年来，我国高等教育走出了一条特色鲜明的发展道路。

中国高等教育学会会长，教育部原党组副书记、副部长杜玉波

杜玉波表示，1949年我国高校只有205所，学生2.2万人，到2018年，全国共有普通高校2600多所，在校生规模达到了3833万人。当前，我国建成了世界最大规模的高等教育体系，高等教育已经实现了由精英化阶段向大众化阶段的跨越，即将跨入普及化阶段。我国高等教育事业的蓬勃发展，不仅为中国人民摆脱贫穷走向富裕做出了卓越贡献，也为世界文明进步做出了巨大贡献。

“在70年的实践探索中，我们越来越深刻认识到，办好一个国家的教育事业，必须从本国的实际国情出发，既不能好高骛远，脱离实际国情提出不切实际的发展目标，偏离正确的发展方向；又不能墨守成规，固守一些过时的观念原则，禁锢了创新发展的强大动力。”杜玉波说。

杜玉波同时指出，这样一条高等教育发展道路，深入把握世界变化的大趋势，遵循教育事业发展的客观规律，紧跟时代发展的新步伐，为广大发展中国家实现教育现代化提供了全新选择，具有一定的世界意义。

谈到如何办好中国的高等教育，杜玉波强调，必须始终坚持党的领导、坚守社会主义办学方向，保持与时俱进的科学精神、勇往直前的奋斗活力。

今年2月，中共中央和国务院颁布了《中国教育现代化2035》，这是中国第一个以教育现代化为主题的中长期战略规划，提出了到2020年教育现代化取得重要进展，2035年总体实现教育现代化、迈入教育强国行列的总体目标。

杜玉波认为，这既是高等教育由大向强发展的宏伟目标，又是我国为世界教育发展贡献中国智慧、中国经验、中国方案的实际行动。

他同时强调，当今世界，新一轮科技革命和产业革命正在孕育兴起，广大人民群众对高等教育更高质量、更加公平、更为多样化的需求日益强烈。在建设高等教育强国的道路上，我国高等教育发展水平与世界发达国家还有较大差距，发展进程还面临着不少前所未有的新问题新挑战，需要我们虚心向世界各国学习，需要我们继续努力、不断奋斗，推动高等教育朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向前进。

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