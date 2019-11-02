中小学教师资格考试今举行 590万考生规模创新高

中新网北京11月2日电(杨雨奇)今日，2019年下半年中小学教师资格考试(笔试)将举行，共计28个省份参加全国统考，本次考试报名人数高达590万，创下历史新高。考试前夕，教育部特别发布通知，提醒广大考生诚信应考。

规模空前！28省份参加全国统考 590万考生创新高

今天，全国将有590万考生步入中小学教师资格考试的考场。近两年，每年举行两次的教师资格考试，每次报名人数都在数百万级，而本次考试的报名人数更是规模空前。

今年9月3日，本次考试开始网上报名的第一天，由于报名人数激增，导致报名端口拥堵，报名官网服务器因压力过大一度崩溃，这一火爆现象甚至登上微博热搜。

教育部官网11月1日晚间发布消息，2019年下半年中小学教师资格考试考生人数再创新高，高达590万人，考试科次1237万科次，比上半年考生人数增加一倍多，加上上半年考生人数290万，全年中小学教师资格考试人数近900万人。

图表来自教育部新闻办官方微信账号：微言教育

本次考试出现了6个考生人数突破10万的考区，其中，郑州12.6万、昆明11.4万、成都10.9万、济南10.6万、长沙10.5万、武汉10.4万。

此外，本次考试的考生中，在校生占比达到48%，非在校生达到52%，师范生占比26%，非师范生占比74%。

从近期各地公布的报名数据来看，今年下半年的教师资格考试多省份报名规模不仅创新高，且增幅较大。例如，北京考区共8.5万余人报名，较去年同期增长60%，创历次报名人数新高，为应对报名人数增加，北京考区增加了52个考点。再如，广西共有26.4万人报名，报考科次达51.4万科次，比上半年分别增长49%和60%，报考规模创历史新高。

教师资格考试为啥这么“火爆”？

近年来，教师资格考试一年举行两次，一般笔试分别安排在上半年3月和下半年11月，提前1—2个月启动报名。2015年起，教师资格考试进入国家统考阶段。

对于教师资格考试逐渐“火爆”原因，一些专家分析主要源于国家提高了教师入职门槛、教师资格证成为编内外教师上岗的必要条件，在“持证上岗”这一制度驱动之下，教师资格证考试愈加火爆。

“自2015年国家教师资格证考试改革正式实施，改革后就不再区分师范生和非师范生，师范生想要做教师，就要跟非师范生一样必须参加国家统一考试，申请教师资格证。”华图教育教师项目专家杨峰分析。

2018年1月，中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，文件明确将完善中小学教师准入和招聘制度，新入职教师必须取得教师资格，严格教师准入，提高入职标准。

“纵观近几年的教师招聘考试，不难发现，大部分地区在招聘条件中会标注需要取得相应学科的教师资格证，可见取得教师资格证成为教师招聘考试一个必跨的门槛。”杨峰表示，很多有教师从业意向的人认为手里有“证”，才会更加有安全感。

此外，近两年国家层面陆续下发多项政策，要求线下、在线教育机构的中小学培训教师均必须取得教师资格证。例如，2018年8月，国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》，文件明确“从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的教师应具有相应的教师资格”。

“新政策无疑给各大校外培训机构及其学科老师带来压力，持证上岗成为必须，各大机构采用多种方式，如考试费用报销、集体培训等方式鼓励本机构老师参加考试。”杨峰说。

此外，杨峰表示，从大环境来说，近年来，教师的薪资待遇不断提高，国家在编制上优先保障教师需要，教师职业的吸引力不断增大。从小的环境来说，教师资格考试的报名方式更加便利，条件更加宽松，这些也在吸引更多考生报名。

教师资格考试都考啥？

按照《中华人民共和国教师法》规定，国家实行教师资格制度，中国公民凡遵守宪法和法律，热爱教育事业，具有良好的思想品德，具备本法规定的学历或者经国家教师资格考试合格，有教育教学能力，经认定合格的，可以取得教师资格。

根据教育部考试中心的中小学教师资格考试网介绍，通过实施中小学教师资格考试，要考查申请人是否具备教师职业道德、基本素养、教育教学能力和教师专业发展潜质。

从类别来看，中小学教师资格考试包括幼儿园教师资格考试、小学教师资格考试、初级中学教师资格考试、高级中学教师资格考试。考试是由国家建立考试标准，省级教育行政部门组织的全国统一考试，包括笔试和面试两部分，笔试各科成绩合格者方可参加面试。

“从笔试考查内容来看，幼儿园和小学学段考查两个科目，分别为综合素质、保教知识与能力/教育教学知识与能力，中学学段考查三个科目即综合素质、教育知识与能力和学科知识与教学能力。由此可以看出，教师资格证考试本着严把教师入口关的原则，重视对于报考人员的综合能力的考查。”

杨峰分析，近年来，教师资格考试正在从考查识记向考查理解转变，从考查政策理念向考查实际操作转变，教师资格考试难度正在悄然上升。

严肃考试纪律 教育部提醒考生诚信应考

今年9月，两高发布关于办理组织考试作弊等刑事案件的司法解释，国家教师资格考试与高考、考研、公务员考试等，一并列入“法律规定的国家考试”，在这些考试中组织作弊的，将承担刑事责任。

按照刑法规定，在法律规定的国家考试中，组织作弊或者为他人实施组织作弊犯罪提供作弊器材或其他帮助的，即构成组织考试作弊罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

据报道，本次考试前夕，10月28日教育部考试中心召开教师资格考试安全保密工作视频会。教育部考试中心要求各省级教育考试机构进一步完善全方位监管体系，加强试卷安全保密工作，严格落实一岗多控、人技联防等监督措施和要求；加强对保密人员的培训教育，严防内部泄密事件发生，确保考试安全、平稳、顺利。

11月1日晚间，教育部网站又发布消息，特别提醒考生诚信应考。教育部表示，教师资格制度是国家实行的法定职业许可制度，是选拔教师的“第一道关口”。随着申请中小学教师资格考试的考生数量不断增加，考务组织工作量也不断加大，考试安全保障更为重要。(完)

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