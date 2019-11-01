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期中考后高三考生情绪低落，家长该怎么办？

2019年11月01日09:03  
 
原标题：期中考后高三考生情绪低落，家长该怎么办？

高三期中考试刚刚结束，我家孩子看到成绩之后情绪非常低落，感到与自己的目标差距很大，现在学习也没有积极性，与我们的关系也比较紧张。作为家长，我们应该怎样做才能帮助孩子尽快从低落情绪中走出来？

专家观点

东直门中学高三班主任王雪华：高三的期中考试是一个很关键的时间点。孩子进入高三两个多月，他们基本明确了自己的目标，对自己的成绩期待较高。但美好的理想和残酷的现实总有一定差距，期中考试成绩出来之后，孩子就要面对两者之间巨大的鸿沟。这时，孩子自然就会产生情绪变化，但当他（她）经过试卷讲评和自我反思之后，孩子就能够更加理智地进入下一步复习。家长见证并经历全过程后，就可能出现各种问题。为了保证孩子的正常成长和复习，这里给家长提几点建议：

首先，给予适度的抚慰，鼓励孩子自己解决问题。高三的考生虽然已是十七、八岁的成年人，但实际心理状态还是孩子，尤其是面对困境，不知所措，可能需要家长能够给予适度的抚慰，比如拥抱一下、拍一拍肩膀、削一个苹果等，但抚慰一定适度，如果需要交流，一定鼓励孩子自己去解决问题。

同时，不要过度关注和焦虑，相信孩子能够自己调整情绪。家长必须认识到孩子有情绪变化很正常，人的成长需要这个过程，任何人都无法代替，所以心疼也好，担心也好，请不要过分关注，让他有一个自己调试的过程。这个过程中，家长需要做的就是相信他，让他知道自己一定没问题。当然，如果孩子想去看看电影，读读书或者吃顿大餐发泄一下，您也不要觉得是浪费时间。

此外，家长要切记，在孩子情绪低落时不要跟孩子对立，如果一味的对立就会造成家庭关系恶化，对孩子的情绪和考试都百害而无一利。

当然，如果孩子需要你去给他讲一讲，不妨选取孩子能够接受的方式，让他（她）明白现在的每一次考试都是为高考做准备，包括知识上储备，心理建设，情绪控制，能力提升等，也都是为督促他们不断复习的过程。当孩子明白了这些，就不会去放大焦虑的情绪，并且能很快平复情绪，迅速进入到调整改错的阶段。（北京青年报 文/记者 武文娟）

(责编：实习生(张楠)、熊旭)
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