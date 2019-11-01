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以创业带动学生高质量就业

2019年11月01日08:30  来源：中国青年报
 

　　临近毕业，扬州工业职业技术学院学生滕贝贝决定放弃去南京国企就业的机会，选择在扬州创业。“学校里贯穿3年的就业创业教育，让我对职业生涯有了明确的规划。国企的工作虽然相对稳定、待遇高，但长远的发展预期促使我作出了这个选择。”滕贝贝说。

　　大二期间，在获批学校第四批大学生创业雏鹰基金后，滕贝贝就在心中埋下一颗创业的种子。和他一样，该校每年都有大批在校学生通过大学生创业雏鹰基金开始创业。

　　以创业教育促进就业、提升大学生的就业能力，是该校诸多促进大学生就业举措中的一项。该校秉持“厚植文化底蕴，精湛一技之长”的育人理念，通过深化产教融合、校地融合、专创融合，实现学生高质量就业。该校连续多年获得“江苏省就业工作先进集体”称号，毕业生就业率始终保持在98%以上。

　　在该校刚刚举办的2020届毕业生秋季招聘会上，约300家企业现场提供1.8万多个岗位，供该校3000多名毕业生挑选，用人单位岗位需求覆盖毕业生全部专业。近年来，扬州工业职业技术学院利用毗邻诸多产业园的区位优势，创新并完善了“区园企校”共发展的体制机制。

　　“我们的专业群瞄准对接区域产业园，共建各具专业特色的产教联盟，与产业园及园区内企业合作，建立人才供需交流、区域公共实训等共享合作平台。”该校党委书记刘金存说，各园区每年提供充足的适需实习岗位，近60%的实习学生留在园区企业就业。

　　据了解，该校在全国现代学徒制4个专业试点的基础上，全面推广学徒培养，以一个专业对接多个企业，实现专业教育与就业岗位的零距离衔接，现代学徒制培养模式已覆盖全校40%的专业。该校还牵头成立核建职教集团，全国12家大型核电企业参加并紧密合作，助力核电事业发展和“核电走出去”国家战略，为学生高质量就业提供了广阔空间。

　　与地方深度合作，也是该校保持毕业生“畅销”的一大法宝。该校以专业设置匹配扬州产业发展方向，邀请政府部门、行业企业负责人定期对专业建设把脉问诊，动态保持专业设置与扬州基本产业、战略新兴产业的高契合度，为学生高质量就业奠定坚实基础。

　　该校毕业生丁蓉蓉至今忘不了学校给予自己创业的帮扶。在2018年第四届全国“互联网+”大赛中，她的团队荣获主赛道金奖和最佳带动就业奖。目前，该项目已经带动了5000多名农民就业。

　　在深化“双创”教育的过程中，该校着力推动各类要素向双创教育集聚。近3年，该校学生在省级以上双创类大赛中累计获得一等奖37项。在刚刚结束的第五届全国“互联网+”大赛中，扬州工业职业技术学院再次斩获1个金奖和1个银奖，成为全国唯一蝉联金奖的高职院校。通过深入推进创新创业教育，“职业素养高、迁移能力强、发展后劲足”的扬工学生特质愈发凸显，形成了创新创业带动就业的良好格局。

　　10月30日，在教育部、人社部联合召开的2020届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议上，刘金存作为全国唯一高职院校代表作了典型交流发言。刘金存说，学校将坚定不移地落实把毕业生就业摆在突出重要位置，促进学生更高质量更充分就业，为经济和社会发展输送更多的高素质技术技能人才。

　　孟跃 李惠瑨 中国青年报·中国青年网记者 李超

(责编：何淼、熊旭)
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