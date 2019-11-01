首届全国模板脚手架学术交流大会举行

近日，2019年中国模板脚手架年会暨第一届全国模板脚手架学术交流大会在西安举行，来自全国的近500位专家学者和企业代表参加会议。

第一届全国模板脚手架学术交流大会现场（校方供图）

第一届全国模板脚手架学术交流大会活动现场（校方供图）

西安工业大学党委副书记吴介军、中国模板脚手架协会理事长陆贻杰和陕西省土木建筑学会理事长薛永武致辞，希望通过大会的召开进一步加强校企之间的合作和交流，推动模板脚手架专业技术进步和行业发展。

会上，中国模板脚手架协会理事长陆贻杰和西安工业大学建筑工程学院党委书记张英分别代表协会与学校签订了战略合作框架协议。大会为17家诚实守信企业和20篇优秀科技论文获得者颁奖。其中，西安工业大学选送的1篇论文获得一等奖，3篇论文获得二等奖。

此外，大会还安排与会代表前往学校“超高层建筑顶升模架关键技术”项目基地荣民金融中心考察，代表们还参观了校史馆、兵器馆和书法馆。

据悉，本次会议由中国模板脚手架协会和西安工业大学共同主办。早在2015年，西安工业大学就在土木工程专业中设置了模板脚手架专业方向。会议的召开，将推动我国模板脚手架行业学术研究、技术交流、企业发展和行业创新，进一步提升学校的知名度和影响力，助推土木工程学科的快速发展。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)