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职业教育发展迎来春天，师资短板亟待补齐

2019年11月01日08:41  来源：光明日报
 

今年年初，《国家职业教育改革实施方案》出台，为新时代职业教育发展规划了路线图。《政府工作报告》又提出，今明两年高职扩招100万人。在业界看来，职业教育发展迎来了春天。但是，职业教育的发展也面临现实的问题，要完成100万的扩招任务以及开展职业培训，一个最大的困难就是师资。

据报道，教育部相关负责人介绍，目前全国高职院校共有专任教师49.8万人。若按师生比18∶1计算，并考虑到老师退休等自然减员情况，每年约需补充6.5万名高职老师。

职业教育高质量发展面临的师资问题，不仅在于数量不足，还在于师资水平参差不齐。主要就体现在“双师型”教师数量不足、比例偏低。职业教育作为培养技能人才的一种类型教育，要求教师不仅要具备一般教学能力，还要具备工程实践能力。据统计，2018年，我国高职专任教师49.8万人。“双师型”教师为19.14万人，占专任教师比例39.70%，离2022年“双师型”教师占专业课教师总数超过一半的目标还有不小的差距。这种现实，必定难以满足培养适应经济转型、技术升级的高素质技能型人才的需求。

面对师资缺口，首先是要提高职业院校教师的岗位吸引力，要通过加大职业教育投入，深化教师职称制度改革，保障教师的管理学生权、报酬待遇权、参与管理权、进修培训权等举措，解决高职院校教师岗位吸引力不足等问题。

实现师资增容，解决缺口不足，要破除体制壁垒，打破职业教师来源渠道单一问题。《国家职业教育改革实施方案》规定，从2019年起，职业院校、应用型本科高校相关专业教师原则上从具有3年以上企业工作经历并具有高职以上学历的人员中公开招聘，特殊高技能人才（含具有高级工以上职业资格人员）可适当放宽学历要求，2020年起，基本不再从应届毕业生中招聘。这个规定着眼于解决高职院校新进教师缺乏实践能力的问题，提高了招聘门槛，这也就意味着未来高职院校教师招聘必将是宁缺毋滥。

在这种情况下，如何打破体制壁垒，改变教师来源单一、改进招聘方式，让生产在一线的能工巧匠到院校任教就尤为关键。比如，职业院校可以用直接考察的方式公开招聘高层次、高技能人才；建立健全职业院校自主聘任兼职教师的办法，推动企业工程技术人员、高技能人才和职业院校教师双向流动。近日，教育部等四部门出台了《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》，就提出的“特高”招聘机制和“固定岗+流动岗”教师资源配置新机制，通过向特殊高技能人才敞开大门，盘活人力资源，破除体制壁垒。

增容的同时，是要提高质量。虽然新规定要求新进教师原则上应具有3年以上企业工作经历，但是在企业具有3年工作经历，就能满足提高职业教育人才培养质量的需求吗？所以，还必须改革教师培养与培训机制，除了要通过加强职业技术师范院校专业建设，还要加强与企业行业合作，构建多元培养培训格局，提高教师质量，让教师到生产一线去，通过“教育见习”“企业实践”“跟岗访学”“顶岗实践”提高培养培训质量。（作者系媒体评论员杨三喜）

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)
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