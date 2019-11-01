北京2020年新高考今天开始报名

新京报讯 （记者方怡君）明年起，北京市施行新高考改革方案，统考3科、选考3科。2020年新高考报名今日启动，具有北京正式户口的考生可报名。

相比去年，今年禁止报名人员类别有所变化。此外，统考考生在选报学业水平等级性考试选考科目时，所选报科目须已通过学业水平合格性考试。

五类人不可报考

记者发现，去年明确“报名后被采取强制措施或判刑的，应取消报名资格。”今年则取消此要求。

根据要求，以下五类人员不得报名新高考：

具有高等学历教育资格的高校在校生，或已被高等学校录取并保留入学资格的学生。

高级中等教育学校非应届毕业的在校生。

在高级中等教育阶段非应届毕业年份以弄虚作假手段报名并违规参加普通高校招生考试（包括全国统考、省级统考和高校单独组织的招生考试）的应届毕业生。

因违反国家教育考试规定，被给予暂停参加高校招生考试处理且在停考期内的人员。

因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。

普通高中应届毕业生只能参加统考

跟往常一样，报考考试类型分全国统一招生考试（下称“统考”）及单独招生考试（下称“单考”）两种，普通高中应届毕业生只能报考统考。

统考考试科目为语文、数学、外语3门。参加本科录取的考生还须根据拟报考高校（专业）要求和自身特长，从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门高中学业水平等级性考试科目中自主选择3门参考。本科录取考生总成绩由3门统考科目成绩和选考的3门学业水平等级性考试科目成绩组成。

两类统考考生需参加加试

记者注意到，拟报考高校高水平艺术团、体育（体育教育、社会体育指导与管理、休闲体育、体能训练、冰雪运动）专业的统考考生还需参加加试。

此外，2020年普通高等学校招生高水平艺术团统一测试、美术类专业统一考试、外语口试、体育专业考试报名同期进行，符合条件拟报名参加相关测试的考生须选报相关项目并缴费。参加2020年高职自主招生并被高校录取的考生，高考文化课考试报名费将在考生入学报到后由高校退还。

北京教育考试院高招办有关负责人表示，所有在京参加全国普通高等学校招生录取的考生都必须完成高考报名手续，包括保送生、高职自主招生考生和运动训练、武术与民族传统体育专业考生等。

■ 提醒

报选考科目先过水平考

目前，各个高校在京招生专业的选考科目要求已在北京教育考试院官网公布。

统考考生在选报学业水平等级性考试选考科目时，所选报科目须已通过学业水平合格性考试（京外高中就读考生须通过北京市学业水平合格性考试成绩认证）方可报考。往届生参加过北京高中会考的，所报学业水平等级性考试选考科目会考成绩在C等级（含）以上即可选报该科目。拟报考选考科目尚未通过合格性考试的考生，可于11月8日至12日报名参加2020年1月的北京高中学业水平合格性考试，通过后于3月2日至3日向报名单位申请补报学业水平等级性考试选考科目。

(责编：白宇、熊旭)