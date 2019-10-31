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吴岩：打赢全面振兴本科教育攻坚战

2019年10月31日16:00  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月31日电 （记者熊旭、郝孟佳）今天，教育部召开通气会，介绍狠抓落实打赢振兴本科教育攻坚战有关情况。教育部高等教育司司长吴岩表示，自2018年6月新时代全国高校本科教育工作会以来，特别是全国教育大会以来，教育部推出一系列改革举措，在办学思想转变、育人理念更新、体制机制改革、质量标准制定、技术方法创新、教与学范式改变、质量文化建设等方面下大力气，全力打赢全面振兴本科教育攻坚战。

吴岩说，全力打赢全面振兴本科教育攻坚战，在具体落实和推动上，重点抓好了宏观、中观、微观三个层面。

在宏观层面，主要抓三点，抓思想、抓理念、抓制度，让思想转过来、理念新起来、制度立起来。

在思想转过来方面，一年多以来，组织召开了直属高校咨询会暨全国高教工作会、中国慕课大会、“六卓越一拔尖”计划2.0启动会、新农科建设安吉研讨会等九次重要会议，从不同角度让高校领导、专家、普通教师甚至大学生转思想。从去年成都会议提出“以本为本、四个回归”，到今年1月份在北京召开的直属高校咨询会上提出“让学生忙起来、让管理严起来”，再到今年4月底在天津，启动卓越拔尖2.0、掀起一场高等教育质量革命，“以本为本、四个回归”已经深入人心。

在理念新起来方面，通过组建四支精干的工作组推进新工科、新农科、新文科、新医科“四新建设”。

新工科建设，正在通过优化本科专业结构、创新组织模式和课程资源、深化产教融合等方式促进再深化。从轰轰烈烈到扎扎实实，新工科建设“天大方案”“成电方案”“F计划”等正式发布并全力推进，百花齐放、你追我赶、日新又新，引起了国内外教育界、产业界的高度关注，产生了极大影响。新工科建设正在改变高校教与学的行为，正在改变高校人才培养方案，正在改变学校的评价体系与资源配置方式，正在改变工科学生的人生命运，正在改变产业的竞争格局，正在重塑国家竞争力在全球的位置。

新农科建设，通过三部曲持续推进，一是安吉共识，二是北大仓行动，三是北京指南，各有其重点，各有其设计。6月28日发布的安吉共识，提出了中国新农科建设四大发展新任务；9月5日，习近平总书记给全国涉农高校书记校长和专家代表回信，勉励全国涉农高校继续以立德树人为根本，以强农兴农为己任，培养更多知农爱农新型人才；9月19日实施的北大仓行动，制定了新型人才培养、专业优化攻坚、课程改革创新、实践基地建设、优质师资培训、协同育人强化、质量标准提升、开放合作深化等中国新农科建设八大落实新举措；12月份将推出的北京指南，实施中国新农科建设由点及面的大田耕作新项目。

在制度立起来方面，一年来发布了关于“六卓越一拔尖”计划2.0、一流本科专业、基础学科拔尖学生培养、质量22条、一流本科课程等文件，让振兴本科的制度立起来。

在中观方面，主要抓四点，抓质量标准、抓专业结构、抓标杆示范、抓改革创新。

第一，标准立起来。继去年的本科专业国家标准制定后，通过一系列可操作的质量标准，让高等教育本科振兴的质量建设“有法可依”。

第二，结构优起来。坚持以国家战略和区域经济社会发展需要为导向，优化调整专业结构；在主动布局国家亟需紧缺领域人才培养领域做加法，在淘汰不能适应社会需求变化的专业上做减法。兜住底线、留足空间，引导高校办出特色、办出水平，提升教育服务经济社会发展能力。本年度新增设置备案专业1831个、审批专业241个（含147个国家控制布点专业和94个目录外新专业），撤销专业416个。

第三，标杆树起来。一流本科的“双万计划”、一流课程的“双万计划”、基础学科拔尖的高地建设正在有序的展开。2019-2021年间，教育部将建设1万个左右国家级一流本科专业建设点和1万个左右省级一流本科专业建设点。2019年计划遴选4000个左右国家级一流本科专业建设点，共有1059所高校申报了9483个专业点，覆盖了85%的本科高校，实现了省域全覆盖、学科门类全覆盖、专业类全覆盖，直接参加一流专业建设的教师20多万人，达到了以申报促建设、以建设增投入、以投入提质量的目标。

第四，改革实起来。打出一套组合拳，减负和增负并举。实施“1+N”的系列改革，“1”就是全面推行学分制，“N”就是在八个具体方面有具体的规定。真正推动教育教学改革措施落实落细取得成效。

在微观层面，主要抓三点，抓队伍、抓师资、抓学生。

第一，抓四路大军，即5500人的教指委队伍、31个省市自治区的高教处队伍、1000多所大学的教务处队伍以及一大批有真才实学的理论专家队伍，四支队伍同心协力、同频共振，推动全面振兴本科教育。

第二，抓师资队伍，多次反复强调教师的第一身份、第一职责，把教师的精力吸引到课程和教材建设方面。今年，评选出教学大师奖1人、杰出教学奖5人，分别奖励人民币150万元和100万元。要通过这个评选，向高等教育战线发出强烈信号，希望以此深入推进“四个回归”，引导广大高校教师好好教书、潜心育人。

第三，抓学生学习，通过抓学风、抓学业、抓实习、抓考试、抓毕业、抓主辅修、抓双学位制度改革、抓体育、抓生产、抓阅读、抓社会实践，让学生忙起来。不仅希望学生能在传统的意义上忙起来，更需要学生在创新创业方面、知识能力素质方面开拓新路。第五届“互联网+”大学生创新创业大赛，构建了“高教、职教、国际、萌芽（中学生）”四大版块，实现了“更全面、更国际、更中国、更教育、更创新”的办赛目标。共有来自全球五大洲124个国家和地区、4093所院校的457万名大学生、109万个团队报名参赛，参赛项目和学生数接近前四届大赛的总和，其中，国际赛道有来自120个国家和地区、1153所院校的6000多名大学生参赛，使大赛成为了一场“百国千校”的世界大学生创新创业盛会。大赛逐步成长为项目与产业、资本的对接平台，推动创业项目在大赛上飞得更远、飞得更高。大赛产生了破壁效应，使高等学校的人才培养范式发生了深刻的改变。

吴岩说，一年多来，高等教育本科攻坚战取得了三个方面的成效。

第一，在宏观方面，战线全面动起来，在地方和学校层面，31个省市自治区和新疆建设生产兵团，960多所本科高校召开了本科教育工作会议，出台了“一流本科教育行动计划”，层层递进，落地落实。“以本为本”、“四回归”成为上上下下最大的共识，本科教育基本面开始有了格局意义的变化。

第二，在中观方面，管理全面严起来了，教授上课，水课的处罚，金课的奖励。本科教学在书记校长重点工作中开始挂号了，位置靠前了。以河南省为例，在本科高校立项建设332个省级优秀基层教学组织，备案941个合格基层教学组织。省级投入1000万元引导资金，拉动高校投入9086万元，新增办公面积5.36万平方米，专门用于教学组织建设。

第三，在微观方面，学生忙起来了，不求上进、不思进取的学生开始紧张了，本科毕业开始难起来了。开新路，数百万大学生开始参加创新创业教育，本科生在刻苦学习方面开始真正忙起来了。

吴岩指出，全面振兴本科教育的基本面开始成形。要继续坚持一线规则，狠抓工作落实，久久为功，打赢攻坚战，推进质量革命，让中国高等教育的质量发生格局意义上的变化。

(责编：郝孟佳、何淼)
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