走进珠海校园 感受“明厨亮灶”

珠海市共乐幼儿园从细节处杜绝食品安全隐患（孟植良/摄）

人民网珠海10月31日电 （孟植良）校园食品安全关系到每位师生健康，在珠海，当地的学校已全部实现了“明厨亮灶”，给学生提供了安全放心的就餐环境。

为进一步解决学校食品安全主体责任不落实和食品安全问题，珠海市制定了《珠海市教育局关于开展整治食品安全问题联合行动专项整治工作方案》，从学校食品安全校长（园长）负责制、食品安全管理制度和规范建档工作、食品安全宣传教育3个方面加强建设和落实工作，形成“以岗位为点、以制度为面”环环相扣的风险防控机制。

珠海市共乐幼儿园从细节处杜绝食品安全隐患（孟植良/摄）

为了将隐患排查做到防范未然，目前珠海已完成学校领导陪餐制度的建设，保证每餐均有学校领导与学生共同用餐。同时，有条件的学校已实现了学生家长进食堂与学生共同用餐，让家长参与管理，防范食品安全问题的发生。此外，珠海市教育局微信及各学校的官微、班级群等都会定期发布有关校园食品安全工作的信息，接受社会监督。

在校园食品的安全管理上，珠海市加强了学校食堂的建设投入。据悉，珠海全市现有持证学校食堂（含托幼机构）663家，量化分级全部达到了B级以上，其中A级245家，占比36.95%，全部实现了“明厨亮灶”。同时，珠海市推行“零租赁”政策，对食堂服务实体免收管理费。学校严格核定和管理食堂饭菜价格和小卖部商品价格，不得以任何形式从学校食堂和小卖部中盈利，实实在在做到让利学生，保障在食品原材料价格上涨的情况下，饭菜质量不下降，价格不上涨，维护广大师生的饮食安全和质量。

(责编：实习生(王婧宁)、何淼)