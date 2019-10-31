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天津高校优化培养模式对接市场需要

新专业适应新发展

本报记者 靳博

2019年10月31日09:28  来源：人民网-人民日报
 

经济社会的发展催生新产业、新业态，带动了就业市场需求的变化。作为人才的供给方，高校要答好培养模式适应市场需要的考题。天津高校紧跟经济社会发展设置专业，为新产业提供更多急需人才；探索“订单式”培养，根据企业需求提升毕业生的专业素养和能力；结合学校办学优势，对现有专业有增有减，构建特色专业体系。

随着产业形态的演进，就业市场的变化日新月异，新行业、新业态带动新岗位、新职业需求的变化。作为就业市场的重要一端，高等院校的专业设置和调整如何适应经济社会发展，成了一道既有前瞻性，又有现实性的考题。

紧跟社会发展 设置相关专业

高校的专业设置和经济社会发展紧密相关。

“人工智能学院成立的初衷就是提供更多急需的专业人才。”南开大学人工智能学院院长方勇纯教授直言，这两年，人工智能作为国家战略需求，正日益成为我国产业升级和经济转型的重要动力。而当前人工智能人才短缺在全球是一个普遍性问题，依靠高校培育创新能力强的顶尖人才，是人工智能产业乃至社会经济长远发展的基础，“所谓的产业竞争，归根到底还是人才的竞争。”

对于南开大学这样的综合性研究型大学而言，学生的就业压力并非专业设置的首要原因，但毋庸讳言，行业快速发展，相关专业毕业生就很“抢手”。

“人工智能学院加强人才培养的目的是促进产业升级，在服务国家和地方经济建设的同时，推动人工智能学科的发展。特别在本科层面，还是着眼于继续强化智能科学与技术专业人才的培养。”方勇纯介绍，“人工智能学院要想发展好，不是简单改个专业名称的问题，课程建设尤为重要。虽然经过十多年的发展，南开的人工智能学科已经相对稳定，但即便如此，这几年也仍然在根据行业的发展反复优化课程建设。”

“2018年5月学院成立后，考虑到人工智能以产业应用为主，要以产业的驱动作为人才培养的方向，我们特意设置了人工智能特色班，面向全校选拔成员，专攻机器人技术和‘人工智能+’，加强学生的数理逻辑培养，锻炼学生的创新意识，加大在各类实践环节和创新方面的培养。同时鼓励本科学生走进高水平科研实验室，跟研究生一起参与国家级项目。在研究生层面，从去年5月开始专门设立了人工智能二级学科，重点培养智能方面创新型高端人才，把优秀的博士生推到产业一线去做创新创业工作，培养创新性强、能为智能产业服务的领军人才。”方勇纯说。

以需求为导向 培养技能人才

天津中德应用技术大学是教育部批准成立的应用技术大学，“建校目标就是以高水平专业建设实现高水平人才培养，以高水平人才培养助推天津经济与社会转型发展。”中德应用技术大学党委书记张兴会介绍。

“职业技能人才的培养培训是保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措，成为经济转型升级和高质量发展的重要支撑。对于应用技术大学而言，专业设置必须与产业需求对接。”张兴会坦言，学校通过系统全面的人才需求规模分析规划专业布局，着力解决技术技能型人才大量短缺的结构性问题，培养满足区域经济社会发展急需的高素质应用型、技术技能型人才，聚焦智能制造、航空航天、汽车工程、轨道交通、新能源等新兴重点产业，调整优化院系设置和专业布局。

“以需求为导向，学校就要做好‘一手托两家’的工作，一边是学生培养，一边是企业需求。”张兴会这样形容，目前，中德应用技术大学与博世、西门子等企业共建校内工程实训室20个，其中具有国际国内领先水平的实验实训平台，为本科人才培养提供了先决条件。

学校借鉴德国“双元制”模式的本土化实践，深入探索实施“订单班”培养模式，校企合作、产教融合的教学模式不断深化，支撑起学校专业、课程改革，师资队伍建设和实训条件建设。张兴会介绍，近3年来，中德应用技术大学的就业率始终保持在98%以上。特别是2016年招收的首届四年制本科学生，在三年级的综合项目实践中，通过学校搭建的校企合作实训平台，在企业实践中表现出了很好的专业素养和能力，引起企业的极大兴趣，很多企业已经主动向学校提出，点名邀请学生到企业开展毕业实习和毕业设计。首届应用技术型本科专业毕业生的就业前景已经展现出良好的势头。

结合办学特色 调整专业设置

专业的调整与设置，绝非一朝一夕就能做出的决定，而必须依托学校的办学实践和就业市场的实际需求。

“‘一带一路’倡议的提出、对外开放的不断深入，对具有国际化视野的复合型人才有巨大的需求。但当前高校人才培养模式，往往存在人才培养‘复合’程度不够的问题：外语专业学生缺乏其他学科背景，而其他学科学生外语能力，特别是非通用语种能力又不够强。”南开大学外国语学院副院长王凯表示。

有鉴于此，南开大学在2017级新生中实施了“人文社科专业+外语专业”复合型国际化本科人才培养项目。学生入校后，可通过考试申请加入“通用+非通用”项目。考试通过后，交叉选择第二专业，实现两个专业必修课程全覆盖，毕业前撰写两篇毕业论文，成绩合格者将获得一个外语类专业学士学位、一个人文社科类专业学士学位。

“专业建设是人才培养的基础性、全局性工作。应该坚持社会需求与学校办学优势特色相结合、学科建设和专业发展相结合的原则，调整本科专业布局，优化本科专业结构，压缩专业招生规模，引导各类专业发挥办学优势。”天津工业大学副校长赵宏表示。

为服务国家重大需求，培养适应时代的人才，天津工大先后成立了人工智能学院、生命科学学院和博雅书院。2019年新增了数据科学与大数据技术本科专业，并拟申报新增网络空间安全、智能医学工程等专业；同时根据招生和就业情况，撤销了会展经济与管理本科专业，9个专业停止招生。“通过调整本科专业布局，优化本科专业结构，进一步完善了以工程技术类专业为主干，以现代纺织为特色的专业结构体系，毕业生就业率连年位居天津市属高校前列。”

张兴会介绍，经过30余年的发展，中德应用技术大学逐步定了专业布局调整的总体原则：专业设置必须适应国家经济建设、区域经济发展的需要，必须有相对稳定、足够数量的人才需求；必须符合国家科技发展规划、趋势，并与学校发展规划相适应，有一定的前瞻性；对现有专业起相辅相成的促进作用，现有专业的实力有助于新建专业的成长与发挥较大的作用；能够拓宽学校专业面，特别关注在京津冀地区的专业布点情况。

“2016年以来，先后停办了液压与气动技术、会展策划与管理和应用电子技术等招生就业情况不畅，产业需求对接不紧密，无法开展国际化标准建设，师资力量、教学水平、实验条件等综合水平不高的13个高职专业，新申报了与行业结合紧密、人才需求旺盛、办学综合实力较强的软件工程、能源与动力工程和质量管理工程等17个应用技术型本科专业。”张兴会说。

《人民日报》（2019年10月31日 12 版）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)
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