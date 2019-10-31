壮丽70年 奋斗新时代：科教兴国战略

原标题：科教兴国战略

1995年5月，中共中央、国务院颁布《关于加速科学技术进步的决定》，首次正式提出实施科教兴国战略，引起了国人广泛关注。

科教兴国战略的理论基础来源于邓小平关于“科学技术是第一生产力”的思想。1977年，邓小平提出：“我们要实现现代化，关键是科学技术要能上去”“靠空讲不能实现现代化，必须有知识，有人才”。1988年，他进一步指出，“科学技术是第一生产力”，明确把科教发展作为发展经济、建设现代化强国的先导，摆在我国发展战略的首位。

1995年5月6日，中共中央、国务院颁布了《关于加速科学技术进步的决定》，首次提出在全国实施科教兴国的战略。同月，为全面部署落实这一决定，中共中央、国务院在北京召开全国科学技术大会。江泽民在会上发表讲话指出：“科教兴国，是指全面落实科学技术是第一生产力的思想，坚持教育为本，把科技和教育摆在经济社会发展的重要位置，增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力，提高全民族的科技文化素质，把经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来，加速实现国家繁荣强盛。”

1996年3月，八届全国人大四次会议正式批准的《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》，将科教兴国作为一条重要的指导方针和发展战略上升为国家意志。1997年中共十五大进一步明确了将科教兴国战略作为我国经济发展的战略之一。

（新华社北京10月30日电）

(责编：何淼、熊旭)