中国少年先锋队建队70周年之际，习近平总书记给少先队员发来了贺信，从理想信念、道德品质、学习知识、身心健康、劳动创造等方面为少先队员成长提出了全面要求，这是对广大少年儿童的暖心关怀和谆谆嘱托。

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中国少年先锋队建队70周年之际，习近平总书记给少先队员发来了贺信，对全国1.3亿少先队员提出了殷切期望：“新时代少先队员要热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，树立远大理想，培养优良品德，勤奋学习知识，锻炼强健体魄，培养劳动精神，从小学先锋，长大做先锋，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人！”

当代少年儿童成长在祖国繁荣强大的新时代。中国经济的快速发展与国际地位的迅速提升，为少年儿童的成长提供了良好的发展环境，也使少年儿童的国家意识与民族意识更加强烈。我们通过研究发现，绝大多数少年儿童都为自己是中国人感到自豪，对自己生活在中国感到满意。但是，少年儿童时期，世界观、人生观、价值观尚未完全确立，还需要在体验与实践中不断强化。爱国、爱党、爱人民，是一个人成长与发展的根，根扎得越深才能成长与发展得越好。根基不深的树苗难以长成参天大树，祖国观与民族观不够牢固的人，对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国特色社会主义道路缺乏认同感的人，难以担当民族复兴的大任。因此，总书记首先指出少先队员要“热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，树立远大理想”，因为这是担当民族复兴大任的根本。

培养优良品德在新时代尤为重要。当代社会是一个合作的社会，宽容、坚持、耐心、诚实、责任心等良好品德，在一个人成长的路上起到了远远超过智商的作用。而且，有研究证明，最有幸福感的人往往并不是那些智商特别高的人，而是善于合作、能关心他人、了解他人情绪、懂得控制自己情绪的人。可以说，在人工智能快速发展的今天，优良品德是一个人成长成才的关键，德才兼备才能成长为不怕挫折、勇于奉献、能承担民族复兴大任的时代新人。

学习好、身体好、劳动好，是少年儿童未来担当民族复兴大任的三大基石。有强烈的求知欲和好奇心，有良好的学习习惯和广泛的阅读兴趣，身心健康，睡眠充足，勤于运动，热爱劳动，这些都是少年儿童成长成才不可缺少的要素，也是少年儿童时期必须养成的、终生受益的好习惯。然而，有些少年儿童缺乏学习兴趣，生活方式不健康，经常睡眠不足甚至以晚睡为傲、缺乏运动只喜欢“宅”在家里和网上，甚至四肢不勤、五谷不分。中国青少年研究中心从2004年到2016年跨越12年对少年儿童进行生活方式和学习状况的研究发现，和2004年相比孩子们的运动更少了，睡眠不足的现象更加严重；从2005年到2015年跨越10年的一项研究发现，中小学生因为感兴趣而学习的比例只有2.3%，和2005年相比不升反降。这些都是阻碍少年儿童成长为民族复兴大任担当者的不利因素，需要全社会给予特别关注。习近平总书记在贺信中的谆谆教诲，既体现了党和国家对当代少年儿童寄予的深情厚望，也体现了实现民族复兴大任对新一代担当者的要求。

党对少先队员的最高期盼是希望他们将来能担当民族复兴的伟业。在总书记的贺信中，有一句非常脍炙人口的“金句”：“从小学先锋，长大做先锋，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。”这句话告诉少先队员们，党和国家对少先队员的最高期盼是希望他们将来能担当民族复兴的伟业。而且，他还指出了少先队员成长的路径和应该立下的鸿鹄之志——从小学先锋，长大做先锋。教育学家洛克说：“没有什么事情能像榜样这么温和而又深刻地打进人们的心里。”16世纪英国学者罗·阿谢姆也说过：“一个榜样胜过书上二十条教诲。”榜样是少年儿童成长中的重要精神力量。我们对少年儿童的偶像崇拜与榜样学习状况进行研究发现，少年儿童心目中的榜样，除了同龄人，歌星占比最高（9.3%），其他依次是父母（8.3%）、老师（8.2%）、影视明星（6.7%）、英雄（6.7%）、运动员（6.0%），政治人物（4.5%）、军事人物（4.5%）、文学家/艺术家/思想家（4.5%）、科学家（4.2%），企业家、劳动模范所占比例不超过3%。可见，少年儿童对榜样出现了多元化选择，如何把少年儿童的偶像崇拜、榜样学习引导到对先锋模范的学习上，如何发掘孩子们喜欢的明星、偶像身上的榜样素质，如何赋予榜样更多的偶像魅力，让偶像发挥正向的教化功能，让榜样更闪耀着人性光辉，使广大少先队员从学习先锋逐渐提升到成长为先锋，是广大教育工作者要做的事情。

总书记的贺信，不仅为少年儿童的成长提出了方向和路径，还对广大少先队辅导员和少先队工作者提出了明确的要求：“少先队应该是少年儿童学习中国特色社会主义和共产主义的学校，应该是建设社会主义和共产主义的预备队。”这两个“应该”既准确定位了新时代的少先队工作，也对少先队工作者提出了要求，即少先队工作要不忘初心，牢记使命，聚焦主业，为党育人。

人工智能时代，少先队工作也面临着改革。互联网的快速普及与发展，给广大少年儿童的生活、学习、娱乐等带来了深刻影响。少年儿童思想工作、少先队工作的改革均应在此背景下向纵深推进。要做好少先队工作，不仅要了解时代背景的变化，更要了解少先队的工作主体——新时代的少年儿童。当代少年儿童生逢强国时代，生活在数字时代，有着数字时代成长起来的一代人的新特点。只有研究、了解了他们在思想认识、学习生活、人际关系、生活方式等方面的变化，少先队工作才能真正做到以儿童为本，尊重少年儿童的身心发展规律，更好地为当代少年儿童服务。少先队组织要注重少年儿童健康人格的培养，把少年儿童的全面发展作为工作主线。只有一切从儿童的成长、发展出发，才能更好地实现价值引领。

少先队工作者也必须转变工作模式与思路，实现线上与线下两种工作模式的有机结合，以互联网的思维去设计少先队活动，使少先队活动更贴近少年儿童、贴近时代，贴近生活，这样才能有效提升少先队的影响力、凝聚力、辐射力，使更多少年儿童成为少先队的“粉丝”。在面向全体少年儿童的前提下，少先队工作者还要找准少先队在不同领域的切入点，发现农村留守儿童、 进城务工人员的随迁子女、城乡贫困儿童、残疾儿童等困难少年儿童群体的不同需求，丰富少先队的服务与活动，使新时代的少先队工作更有的放矢，把广大少年儿童培养成为有理想、有本领、有担当的时代新人。

做好少先队工作离不开全社会共同发力。总书记言之谆谆，意之殷殷，要求“全党全社会要重视少先队工作，各级党委和政府要加强领导和保障”，这意味着，家庭、学校、社会、政府需要建立“四位一体”的、支持少先队的工作格局，维护少年儿童权益。少先队工作者要积极争取社会支持，多方争取资源，为党做好少年儿童工作和少先队工作，使队旗高高飘扬，使红领巾更加鲜艳。

孙宏艳（中国青少年研究中心少年儿童研究所所长、研究员）

(责编：何淼、熊旭)