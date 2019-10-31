做好新时代少先队工作 助力少先队员健康成长

原标题：助力少先队员健康成长

在中国少先队建队70周年之际，习近平总书记发来贺信，体现了党中央对少先队员和少先队工作的高度重视与亲切关怀，是对共青团、少先队语重心长的谆谆教导，是基础教育改革发展的重要指引，是做好新时代少先队工作的根本遵循。

我们要深刻领会总书记贺信指出的少先队在党和人民事业中的重要作用，新时代少先队工作的根本定位，对新时代少先队员健康成长的重要要求，对共青团履行全团带队职责的重要要求，对为少先队员健康成长和少先队事业发展创造条件的重要要求，进一步增强做好新时代少先队工作的责任感和使命感，明确加强少先队工作的政治方向，准确把握新时代少先队工作的前进方向。

今天的少先队员就是明天的社会主义建设者和接班人；正如总书记指出，“70年来，在党的领导下，少先队坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，为党和人民事业薪火相传作出重要贡献。”“新时代少先队员要热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，树立远大理想，培养优良品德，勤奋学习知识，锻炼强健体魄，培养劳动精神，从小学先锋、长大做先锋，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人！”总书记为少先队员的健康成长指明了方向。

传承红色基因，永远跟党走，热爱祖国、热爱人民，树立远大志向与理想，努力成为担当民族复兴大任的时代新人——是每一个少先队员都应该牢记的信念。少先队员的成长离不开加强自身修炼。最基本的前提是要有过硬的身体素质。要养成科学的作息、饮食和运动等习惯，多多培养自己一些运动爱好；热爱生命，才能快乐生活。最关键的核心是要培养科学的向上的人生观、世界观、价值观。不断学习提升自我完善的能力，才能理解别人的付出，学会感恩；尊重他人、尊重自然，责任感和奉献精神才能油然而生。最主要的任务是要不断提高知识能力，培养劳动精神。只有热爱学习与劳动，才能提升自己的创造能力；要培养强烈的好奇心和良好的阅读习惯，掌握较多的语文、数学、英语等基础知识，才能为将来的专业技能学习和奉献祖国打下更扎实的基础。

“全党全社会要重视少先队工作。各级党委和政府要加强领导和保障，为少先队员健康成长和少先队事业发展创造条件。”政府要通过完善法律制度、加大违法惩罚力度，切实保护少先队员的合法权益；加大少先队员工作宣传，营造一个人人都关心与爱护少先队员的宏观环境。

“少先队是少年儿童学习中国特色社会主义和共产主义的学校”，应发挥主体的带队职责。少先队员还是孩子，活泼贪玩，有些独生子女、难免娇生惯养；在互联网时代，网络游戏、网络视频等多元文化的存在，对少先队工作既是机遇也是挑战。因此，少先队员辅导员提升专业化水平十分必要，迫在眉睫。

笔者认为，少先队员辅导员要有高度的思想政治觉悟、职业道德、较多的少年教育专业知识和经验以及与小朋友有效沟通的技巧。为此，应开展少先队员辅导员的经常性培训与交流学习，提升其专业技能。同时要开发少先队员辅导教材，探索新时代少年成长的身心特点和育人规律。要开发少先队员实践活动指南 ，从身体素质、价值观念、知识能力、劳动精神、政治素养等方面，设计既有政治高度、又符合孩子特点的寓教于乐的实践案例。特别是结合地方特色，重温历史、参观革命圣地、听英雄故事、看红色电影、唱红色歌曲、讲中国故事、梦中国未来等，在传承中创新。实践方式亦可以适当艺术化、榜样化，提升孩子参与的积极性与体验感，在潜移默化中启蒙与提升素质；尤其是通过评选优秀或最美的少先队员，发挥示范与激励效应。

正如共青团中央、中共教育部党组、全国少工委联合下发《关于认真学习宣传贯彻习近平总书记致中国少年先锋队建队70周年贺信的通知》指出的，各级共青团、少先队组织和教育行政部门、广大中小学校要以习近平总书记致中国少年先锋队建队70周年贺信精神为遵循，凝心聚力做好新时代的少先队工作。

愿全国亿万少先队员牢记总书记的要求，真正成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。

黄敬宝（中国社会科学院大学教授）

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