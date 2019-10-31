人民网>>教育>>滚动新闻

构建网络空间命运共同体 充分释放网络空间活力

2019年10月31日08:25  来源：中国青年报
 
原标题：充分释放网络空间活力

10月16日，世界互联网大会组委会发布《携手构建网络空间命运共同体》概念文件，全面阐释了“构建网络空间命运共同体”理念的时代背景、基本原则、实践路径以及治理架构，这是习近平总书记提出“构建网络空间命运共同体”理念5年以来，对国际社会各方热切期待的积极回应，是中国在世界网络事业贡献大国智慧，显示大国担当的集中展现。

文件倡议，世界各国政府和人民顺应信息时代潮流，把握数字化、网络化、智能化发展契机，积极应对网络空间风险挑战，实现发展共同推进、安全共同维护、治理共同参与、成果共同分享。这既是世界互联网向好发展的现实需要，也是和平与发展时代主题下的必然要求。

习近平总书记曾提出，各国应该深化务实合作，以共进为动力、以共赢为目标，走出一条互信共治之路，让网络空间命运共同体更具生机活力。在互联网极大发展、深度变革、风起云涌的今天，构建网络空间命运共同体同样有其必然性。推进全球互联网治理体系变革是大势所趋、人心所向。网络空间安全深刻影响国家安全和世界和平发展，加强网络空间国际合作已经成为国际共识。发挥联合国在网络空间国际治理中的主渠道作用，发挥政府、国际组织、互联网企业、技术社群、社会组织、公民个人等各主体作用，建立相互信任、协调有序的合作共赢，在当今显得尤为必要。

近年来，全球网络犯罪、公众隐私、内容低俗、假新闻泛滥等问题频发，已成为共性问题，互联网治理不能仅凭一己之力，需要各国协同合作，共同治理。当今世界你中有我、我中有你，各国发展息息相通、相得益彰，更需要世界各国人民一道，共享发展红利，共商解决之道，共谋人民福祉，共创人类美好未来。

黄楚新（中国社会科学院新媒体研究中心副主任）

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved