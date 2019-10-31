构建网络空间命运共同体 充分释放网络空间活力

原标题：充分释放网络空间活力

10月16日，世界互联网大会组委会发布《携手构建网络空间命运共同体》概念文件，全面阐释了“构建网络空间命运共同体”理念的时代背景、基本原则、实践路径以及治理架构，这是习近平总书记提出“构建网络空间命运共同体”理念5年以来，对国际社会各方热切期待的积极回应，是中国在世界网络事业贡献大国智慧，显示大国担当的集中展现。

文件倡议，世界各国政府和人民顺应信息时代潮流，把握数字化、网络化、智能化发展契机，积极应对网络空间风险挑战，实现发展共同推进、安全共同维护、治理共同参与、成果共同分享。这既是世界互联网向好发展的现实需要，也是和平与发展时代主题下的必然要求。

习近平总书记曾提出，各国应该深化务实合作，以共进为动力、以共赢为目标，走出一条互信共治之路，让网络空间命运共同体更具生机活力。在互联网极大发展、深度变革、风起云涌的今天，构建网络空间命运共同体同样有其必然性。推进全球互联网治理体系变革是大势所趋、人心所向。网络空间安全深刻影响国家安全和世界和平发展，加强网络空间国际合作已经成为国际共识。发挥联合国在网络空间国际治理中的主渠道作用，发挥政府、国际组织、互联网企业、技术社群、社会组织、公民个人等各主体作用，建立相互信任、协调有序的合作共赢，在当今显得尤为必要。

近年来，全球网络犯罪、公众隐私、内容低俗、假新闻泛滥等问题频发，已成为共性问题，互联网治理不能仅凭一己之力，需要各国协同合作，共同治理。当今世界你中有我、我中有你，各国发展息息相通、相得益彰，更需要世界各国人民一道，共享发展红利，共商解决之道，共谋人民福祉，共创人类美好未来。

黄楚新（中国社会科学院新媒体研究中心副主任）

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