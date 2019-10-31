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江苏援疆教师团：助力新疆克州教育驶上快车道

2019年10月31日08:23  来源：中国青年报
 

新学期开始，新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州（以下简称“克州”）教育系统好消息不断：克孜勒苏职业技术学院正式开学，结束了克州没有高校的历史。克州中考和高考成绩遥遥领先南疆四地州。3名教师先后在全国教学大赛中获得5个奖项……

今年7月初，在新疆组织的一项区域性综合质量改革发展调研中，克州教育的变化位列全自治区第一。

在这一系列好消息的背后，是一群默默耕耘的江苏教师。去年9月，在教育部推出“援藏援疆万名教师支教计划”后，江苏派出150名优秀教师到克州支教。

江苏援疆教师团以“创新教育理念，发挥援疆教师组团式力量，集中打造品牌示范学校，辐射带动克州全面提高教育教学和管理水平”为目标，搭建克州师资中心教师教育和教学教研平台，精心培养百名克州特级教师后备人才，落实内地学生与克州万名学生“手拉手”。

江苏援疆干部、克州教育局党组副书记、副局长沈本领介绍说：“援疆教师还积聚江苏各方优质资源，助推克州汉语教学、中小学教育、职业教育有了跨越式发展，给克州教育改革创新带来极其巨大的影响。”

少数民族学生爱上传统文化

迪丽娜迷上了书法，在克州实验小学书法教室里，横平、竖直、撇如刀，她在毛边纸上一笔一画地临帖。

今年上六年级的迪丽娜是维吾尔族女孩，她觉得汉字书法“很漂亮，很有文化底蕴”。去年9月，江苏来的教师为高年级开设了书法课，并招收书法社团成员，有36名学生报了名，每周上两次课。

这间书法教室是盐城市建湖县第二小学捐建的，该小学是全国写字实验学校，书法教育全国有名。

为了教孩子们学好书法，江苏教师荀彬在母校拍摄了60个软笔、60个硬笔书法视频，做成光盘发给孩子们学习。在他的努力下，学校还专门建起一个200多平方米的书法展厅，精选孩子们的几十幅作品送到盐城装裱好，再寄回来展出。

江苏老师来了之后，将苏派教育与当地教育相融合，初步探索出立足当地的“阳光教育”，书法课就是其中一门课程。

在克州实验小学，还有很多传统文化社团：腰鼓、秧歌、国画、泥人、京剧脸谱、刺绣、管弦乐器，几乎每个孩子都参加了至少一个社团。

克州实验小学校长、盐城市亭湖区南苑小学副校长曹横斌说：“开设这些传统文化课程是为了让孩子们了解国粹，培养兴趣，增强他们的民族文化认同感。”

受到传统文化影响的不仅是孩子，在克州教育局举办的万山大讲堂上，来自昆山的教师严侠作了“汉字之美”系列讲座，受到当地老师的热捧。

目前，一批特色示范项目已见雏形。包括克州实验小学实施的“阳光教育”和“与爱同行——‘1+N’”校际均衡发展计划，克州中学的“高品质初中课堂教学”和“高中多元特色课程”研究，阿图什市昆山育才学校的“和美教育”课程建设，阿图什市第二小学的“雪莲文化”校园建设，硝鲁克中学倾力打造的“红色文化传承特色学校”，乌恰县实验小学的“中华优秀传统文化合成建设”，阿合奇同心中学的“生本教育”课程建设等。

边疆老师走上全国领奖台

9月底，在中国化学会主办的“第十四届全国基础教育化学新课程实施成果”评比中，克州第一中学教师古再努尔·安外尔和克州第三中学教师张丽红获得特等奖。“名师出高徒，没有严西平老师的帮助，就不会有我们现在的成绩。”古再努尔说。

严西平是苏州中学教师、江苏省特级教师，在克州二中支教。2018年10月24日，在克州高中化学基地活动中，古再努尔、张丽红和温瑞娟3人正式拜严西平为师。这是江苏对口支援前方指挥部开展的“师徒结对传帮带”工程，成立了24个教研基地，150名教师每人至少收3个徒弟，严西平跨校收了10个徒弟。

援疆教师通过“同课异构”“徒弟讲、师傅评”“师徒同台展示”等形式，用先进的教育理念、扎实的教学功底影响带动受援学校创新教学方法。

支教教师以课堂教学质量提升为突破口，与当地教师组成教学团队，通过组织一系列中小学教师基本功大赛、说课大赛、首批名师工作室答辩，推动全州教师刷新教育理念、改进教学行为，展开创新教育探索。

“以前我是在荒野中行走，严老师把我带上了快车道。”温瑞娟感慨地说，严老师亲自帮她改教案，一遍遍地研课磨课。

今年3月，温瑞娟获得全国数字化实验教学创新应用大赛一等奖和全国中小学“教学转型及课堂创新”优质课展示一等奖等荣誉。

克州教育局教研室主任王屈亮介绍，援疆教师团队重点打造克州师资培训学校这一教育和教学、教研共享平台，每周开展两次“江苏援疆教育大讲堂”讲座，依托远程教育直播平台等公共服务平台，把先进的教学方法同步到克州各县市及乡村学校，提升民族老师的汉语水平和教研能力，带动近千名克州当地骨干教师成长，为克州打造了“一支带不走的优秀教师队伍”。

高职教育破土生根

9月15日，300名学生到克孜勒苏职业技术学院报到，这是克州第一批高职生。

此前，克州只有师范、卫生等8所中职院校，是新疆唯一一个没有高职院校的地州。

“抓好职业教育和技能人才培养对地方经济社会发展尤为重要。”江苏对口支援前方指挥部总指挥、克州党委副书记关永健说，江苏教育援疆克州秉承“科学援疆”“造血式援疆”的宗旨，把办好克州职业技术学校列为“十三五”援疆重点项目，加快本地人才培养，从根本上解决人才不足的问题。

援疆干部丁莉东任克州职业技术学院院长，引进5个名师工作室，特邀美国医学科学院国际院士、南京医科大学康复医学院院长励建安到校指导医护专业建设，聘请克州人民医院的江苏援疆教授（医生）22人担任兼职教授，并从行业企业聘请专家、能工巧匠和优秀企业人才等27人担任校外兼职教师，形成名师不定期送教到校机制。

江苏援助克州职业技术学院采取了“校包系”帮扶措施，24所江苏高水平职业院校对口支援克州职校一个以上专业。目前，南京师范大学文学院在克州职校成立相关研究机构，选派专家定期开展学术讲座，已有10名优秀研究生赴学校支教。南通师范高等专科学校也选派6名大学生到克州职校顶岗实习，加强汉语教学力量和学前教育专业建设。

克州人民政府副州长姜东介绍说，要根据克州地域特色，重点建设农经工程、医护工程、教育艺术、工业（汽车）工程和文化旅游5大专业群，满足克州及周边地区对技能型人才的需求，推动当地教育由“输血”向“造血”转变。

本报南京10月30日电

记者 李润文

(责编：何淼、熊旭)
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