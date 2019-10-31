2020考研报名今将截止 考研热为何连年升温

中新网北京10月31日电(杨雨奇)今日22时，2020年全国硕士研究生招生考试报名通道将正式关闭，考生将在今年12月21日至23日迎来笔试。近年来，考研报名人数呈现持续攀升态势，“考研热”现象也被舆论聚焦。

考生们参加考研培训班，备战考研。中新社记者 张勇 摄

“考研热”连年升温

自2019年9月24日起，在经历了考研预报名、正式报名后，2020考研报名工作在31日将进入最后时刻。

据教育部今年8月发布的《2020年全国硕士研究生招生考试公告》，2020年考研网上正式报名时间为2019年10月10日至10月31日，每天9:00-22:00。

伴随着考研报名进行，“考研热”的话题又再度成为舆论焦点。从数据来看，考研大军的规模近年来不断壮大，名校竞争也变得更为激烈。

“考研热”有着现实的数据支持。统计数据显示，自2011年以来，中国考研报名人数除在2014、2015年稍有下降，其余年份都呈增加态势，2017、2018年增幅更在10%以上。

中国教育在线此前发布的《2019年全国研究生招生调查报告》也显示，自2007年以来，硕士研究生招生的每年增长率维持在4%左右。

另据教育部公布的数据，2018年研究生报考人数达到238万，较2017年增加了37万人，增幅达18.4%。这一增幅在2019年再度被刷新。统计数据显示，2019年全国考研人数规模达到290万人，比2018年再增52万人，增幅升至21%。

“考研难度每年都在增加，但学生们的报考热情并没有消退。”天津大学环境科学与工程学院教授、研究生导师郎铁柱说，教育体制改革，高校扩招，本科毕业人数在不断增加，这些都是“考研热”的大背景。

此外，也有专家表示，就业竞争和社会对高层次人才的需求也是“考研热”不可忽视的客观因素。“就业竞争背景下，企事业单位招聘，甚至公务员招录等，很多岗位就明显加大了对延伸学历的要求，这也是考研报名热度不减的外部环境。”海天教育考试研究中心专家吴睿分析。

学子为考研紧张复习。中新社记者 张斌 摄

报名结束倒计时

提醒：考生应在报考学校官网查看审核状态

需要提醒的是，即便到了报名最后一天，考生们仍不可掉以轻心，还应把握最后时间，完成对报名信息的自查自检。

按《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》要求，考生填写报名信息时，一位考生只能保留一条有效报名信息，且逾期不再补报，也不得修改报名信息。同时，考生报名时也只填报一个招生单位的一个专业。

“在报名系统关闭之前，考生应该再次登录系统，核实自己的个人报名信息，并确保网上缴费成功。”吴睿称。

吴睿提醒，考生不仅要在报名系统中检查信息，还应该去报考学校官网确定自己报名成功。他解释，每所学校都会在官网上公示考研报名的审核情况，为确保报名无误，考生需在官网查看自己的审核状态，查看自己是否符合学校报名条件，确保自己报名成功。

此外，吴睿补充，考生还应记住自己的报名序列号，这也是考生后续在现场确认环节必须核对的信息。

图为考研生坐在楼梯上专心背诵。孙宏瑗 摄

报名后，这些考研时间节点要牢记

考研报名通道关闭后，并不意味着考生已经拿到了坐进考场的“入场券”。据上述公告内容，考生填写提交报名信息后，还需进行现场确认，打印准考证等一系列工作。

公告中说明，现场确认工作，由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布。考生需及时关注各省级教育招生考试机构发布的公告，并按规定完成现场核对确认个人网上报名信息、缴纳报考费、采集本人图像信息等工作，逾期不再补办。

吴睿介绍，现场确认工作一般在11月进行，各地进行现场确认的时间不一，考生应关注当地教育招生考试机构，切不可错过确认时间。此外，部分省份现已实行网上确认，考生需留意自己所在地区是否可进行网上确认，并且在确认环节，重点查看自己的身份信息、毕业学校及报考学校等。

根据安排，本次考试笔试时间为2019年12月21日至12月23日。在此之前，考生务必在2019年12月14日至12月23日，凭网报用户名和密码登录“研招网”，自行下载打印《准考证》。

此外，考研初试结束后，通过初试的考生还需参加复试。据公告显示，具体复试时间、地点、内容、方式、成绩使用办法、组织管理等由招生单位按教育部有关规定自主确定。全部复试工作一般在2020年4月底前完成。(完)

(责编：白宇、岳弘彬)