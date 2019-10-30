第十八届肖邦国际钢琴比赛将于明年10月开幕

人民网北京10月30日电 波兰驻华大使馆、中央音乐学院等29日在北京合作举办第十八届肖邦国际钢琴比赛新闻发布会。据了解，该比赛每五年举办一次，2020年第十八届肖邦国际钢琴比赛将于2020年10月2日开幕。

据介绍，肖邦国际钢琴比赛始于1927年，是世界上历史最悠久的音乐比赛之一。90多年来，从比赛阶段、曲目到对参赛者进行评审的方式以及奖项数量都在不断地进行调整。

据主办方介绍，第十八届肖邦国际钢琴比赛将于2020年10月2日在波兰华沙正式开始。赛前准备2020年4月中旬启动，选拔委员会在预选赛阶段选出的约160名钢琴家将抵达华沙，再由评委会选出其中最佳的80名选手，参加10月份的比赛。

2020年10月2日比赛开幕后，选手们将经历三周的激烈角逐，10月20日揭晓新一届的冠军，10月21日举办颁奖仪式以及首场获奖者音乐会。据介绍，在开幕音乐会上，观众将欣赏到往届冠军的精彩演奏；在2020年的比赛中，观众将欣赏到《练习曲》《夜曲》《叙事曲》《诙谐曲》等肖邦最具有代表性的作品。

据了解，比赛评委会将包括与肖邦有关的最优秀的专家、以往比赛获奖者、音乐教师以及肖邦的生平研究者。为了确保比赛整个过程公开透明，在比赛结束后，组织方将公布每位评委的评分以及评估细节。

(责编：郝孟佳、孙竞)