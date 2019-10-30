学校兴起学农热 学生也过丰收节

压花泥、学织布、掰玉米、烤玉米，孩子们在学校公众号上总结“学农一周，受益一生”……今年秋天，北京的孩子们享受丰收，不再停留在网上“种菜”，纸上读“稻花香里说丰年”，越来越多的学校流行起让学生务农。

在顺义区高丽营学校，学生下地“种田”已经有三五年历史了。每年，学校的学生“自留地”都由各班承包种粮种菜。该校主任曹丽苹说，让学生有机会下田劳动，收获的绝不仅是一种技能。她倡议：“学农应该在北京市更多中小学推广，让更多学生有机会亲近家乡的土地，让他们从田地里汲取养分。”

幼儿园

自己种菜治挑食

每到10月，妙峰山民族学校附属幼儿园就进入了“丰收月”。前段时间，孩子们已经挎着小竹筐、推着独轮车兴高采烈地奔向了幼儿园里的种植园。田垄上，孩子们走得轻车熟路，每个人都要和绿油油的蔬菜拍照留念。老师一声令下，孩子们有的摘、有的收，各司其职——辣椒藏在绿油油的叶子下面，孩子们耐心寻找着；葫芦爬得太高了，老师搬来梯子，孩子们勇敢地爬上去摘……

“幼儿园设计了一套生态田园课程，覆盖小中大班的孩子，让每个孩子都能体会到田间地头的快乐。”妙峰山民族学校附属幼儿园园长于德彦说，“孩子们对自然充满好奇，但日常生活中很少能接触土地，所以我们希望通过这些课程，培养孩子亲近自然的习惯，提高他们对事物的观察能力和动手能力。”

本周，幼儿园中班的孩子们计划去挖白薯。一位老师说：“孩子们会把白薯带到厨艺坊加工，制作成美味的食物分给幼儿园里的保安、厨师，让大家一起分享丰收的快乐。而且通过学农，孩子们感知到丰收的来之不易，挑食的几乎没有了。”

小学

从石榴大丰收说起

八中京西附小三年级的学生今年迎来了石榴大丰收。但摘石榴可不光是爬树伸手的事儿，反倒充满了仪式感：首先，老师们精心组织了一场“石榴节开幕式”，分别从石榴的特性、历史、寓意、营养价值等角度引领学生了解石榴。每个班都成立了石榴“粉丝团”。三年一班开展了“我为班级画班徽”“亲手制作班级吉祥物”活动；三年二班的同学们创作了诗歌《赞石榴》；三年三班挺洋气，在老师杨利利的带领下，创编了以石榴为主题的英语绘本；三年四班走传统路线，讨论石榴的功效和作用；三年五班创作了以石榴为原型的卡通人物；三年六班办起了石榴画展……

“这只是我们学农的一小部分内容。”八中附小三年级年级主任张晨梦介绍，全校每个年级都要过丰收节，学生的一些“城市病”也在不知不觉中被治好了：比如有些学生害怕虫子，学农一学期，跟土地亲近了，对虫子也不怕了；还有一些学生习惯独来独往，学农一段时间，自然融入了集体。“我们学校的教学理念是育全人，通过学农，可以让孩子们学会热爱自然，享受生活。”

张晨梦说，针对不同年级的学生，学农的课程也应该有所调整。比如小学高年级学生在劳动的同时，可以参加二十四节气课程，尝试着跟着节气生活。“我们学校的高年级学生人手一本节气手账，每个节气都用自己喜欢的方式记录生活。学生们日常用得上，自然就学得进去。”

八中京西附小还有节气“早预报”。张晨梦说：“学生们会提前收集即将到来的节气信息，发布给同学和老师们，或者组织一些有趣的活动。比如重阳节的时候，大家会做重阳糕，以茶代酒，喝菊花茶。同时，这个节气之后可能出现的天气变化，动植物变化都会预报，引导大家一起观察生活。”

中学

累到满头大汗也没人偷懒儿

“不管是城里人还是农村人，要是连小麦和韭菜都分不清，可以说是一种悲哀了。”曹丽苹说，我们倡导劳动教育，让学生通过务农吃点苦，很有必要。

在顺义区高丽营学校，学生在校园里种地的活动已经开展了好几年，曹丽苹最大的感触是：“孩子们都勤快了，而且体验到了劳动不易，很多细节都让我很感动。今年5月，我们组织集体种玉米，开始有些老师也带着‘偏见’，担心学生们不会用农具或者怕脏，结果学生们越干越起劲儿，最后满头大汗了都没有一个人耍赖偷懒儿，喊苦喊累。有些学生开始的时候为了防晒戴着帽子，干到最后就顾不上了，他们已经完全融入进这种氛围了。”

一零一中学的学生们齐心合力，完成了从耕地到移植油菜苗的全过程。大家体会到了劳动的艰辛，也体会到了团体的快乐，同时感恩现在美好生活的一点一滴：“相信以后大家在饭菜不合口味时，会多加体谅，不再浪费食物。一粥一饭，当思来之不易……”

现状

去年7万中小学生学工学农

其实早在2015年10月，北京初中生学农教育实践活动就已经启动，到目前本市已经初步构建了学农学工特色课程体系，开发了学农学工教育课程平台，实现了学生在网上自主选课。

市教委发布的数据显示，本市2018年累计有7万中小学生学工学农，但较之百万中小学生的总量，这一比例还不算高。记者采访时也发现，有些学校尚未开设学农课程或组织相关活动。大部分学校给出的理由是场地有限，还有些“软件”也暂时没跟上，比如在北京市中学生学农教育平台，课程资源中显示的仍是“2016年学农教育课程框架”。

这种局面正在改善中。市教委主任刘宇辉此前接受采访时说，现在孩子需要什么教育，我们就应该提供什么教育。我们的目的是扭转功利化倾向，倡导孩子更健康地成长。我们倡导学工学农活动，培养孩子、引导孩子参加家务劳动，使劳动成为一种习惯。

今年高考，学农直接入题了。英语大作文是看图说话，让考生结合劳动最光荣的主题，描述摘西瓜的学农体验。有考生说，这个题让人眼前一亮，虽然没练过类似的题目，但在中学期间有过学农体验，对其中的细节印象深刻。今年7月，《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》发布，再次明确要创建一批劳动教育实验区，农村地区要安排相应田地、山林、草场等作为学农实践基地，城镇地区要为学生参加农业生产、工业体验、商业和服务业实践等提供保障。

有些地方已经先动起来了。目前，门头沟区多所学校开设了与劳动相关的校本课程，学生可以走进大自然，春季体验播种，夏季体验为农作物除草、施肥，秋季体验收获，冬季总结一年的收获体验；丰台区学农教育项目学校从最初的2所扩大到13所，这些学校通过学农课程的开发和实施，在指导学生掌握劳动技能的同时，体会劳动带来的快乐和光荣；东城区也提出，校内外资源要结合，让学生通过日常家务、手工制作、非遗传承、学工学农、社会实践、志愿服务等多种方式加强劳动教育。

花絮

老师也没种过田 爷爷奶奶来帮忙

学生学农，大部分学校的老师要先吃小灶，但这“补课老师”可不好找。

“老师也不会种田。伺候个辣椒、向日葵之类的，还可以上网查查，照猫画虎，但真正种庄稼，大家就傻眼了。”一位农村小学老师透露，“为了不露怯，我们想请学生的父母帮帮忙，结果一调查，绝大部分学生家里都不种地了。最后来的行家全是爷爷奶奶辈儿的。”一所开设了学农课程的学校相关负责人说：“孩子们学农，老师也受锻炼。现在一个个儿又会种地又会做饭，自理能力响当当。” 本报记者 刘冕

(责编：实习生(李萌)、曹昆)