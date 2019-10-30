中职首设“国家奖学金” 拿奖需“文武双全”

在不少人眼里，去读职高，是一种“无奈”和“退而求其次”的选择。不过最近一项奖励，却让中职生十分振奋：从今年秋季开始，中国将建立中等职业教育国家奖学金制度，用于奖励特别优秀的中等职业教育学生，全国每年共奖励2万名，奖励标准为每人每年6000元。湖南省首批将有1011名中职生拿到国家奖学金，长沙市共有124名学生获奖。

记者近日采访了多所长沙优质中职学校，目前评选活动正在开展，能拿到这笔奖学金的人，必须是“文武双全”，不仅要成绩好，技能更要顶呱呱。

硬指标 学习成绩和专业技能并重

成绩排名第一；长沙市青少年航天知识竞赛“优秀选手；“三好学生”“技能之星”“学习之星”……这是长沙航天学校2018级旅游对口班王璐的评选材料。记者看到，参与评选的学生材料，可谓个个都是妥妥的“学霸”“技霸”，竞争之激烈，也胜过“神仙打架”。

根据教育部、人力资源和社会保障部、财政部出台的《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》 （以下简称《办法》）规定，在成绩要求上，学习成绩排名位于年级同一专业前5%（含5%）的学生可以申请中职国家奖学金。学习成绩排名位于年级同一专业排名未进入5%，但达到前30%（含30%）且在道德风尚、专业技能、社会实践、创新能力、综合素质等方面表现特别突出的，可以申请中职国家奖学金，同时需要提交详细的证明材料。

长沙市教育局学生资助中心负责人张京民介绍，和本专科院校设立的国家奖学金相比，中职生的奖学金评审不但强调学习成绩，也特别注重学生在专业技能竞赛、文明风采等方面取得的成绩。

今年是中职国家奖学金政策出台和评审的第一年，湖南省2019年中等职业教育国家奖学金名额1011人，其中教育部门为847人、人社部门164人。根据《办法》，湖南省中职国家奖学金名额分配以各地各校二年级及以上全日制在校生人数为基本依据，同时对“办学水平较高的学校”和“以农林、地质、矿产、水利、养老、家政等专业和现代农业、先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业等人才紧缺专业为主的学校”适当倾斜。

感动 如此受到重视，自己的选择很对

在中职任教多年的庞焕美老师表示，首次评选国家奖学金，给中职在校生释放了一个强烈的信号：“你们也是国家的宝贝。”

“在国家奖学金之前，只有学校发放过奖励校级三好学生、优秀干部、技能大赛获奖者等的奖学金。”长沙航天学校2017级电子对口专业谢懿玄，成绩排名专业第二，还获得技能竞赛多个奖项，这次成为“国奖候选人”。

谢懿玄还是个“维修达人”，师生进社区进行家电义务维修一直是长沙航天学校的学雷锋传统活动，今年谢懿玄就是志愿者之一。他告诉记者，到社区学雷锋，为居民义务修电器，实际上是“服务他人，提升自己”，“比如好多电器，运用了一些智能化集成模块，我们就要琢磨琢磨，或者请教旁边的老师才懂得如何修理。看似我们在义务服务，实际上我们收获更多。”

现在他收获的，是尊重和自信。“这个奖带给我们的信号就是，国家会越来越重视中职教育，我们的选择是对的。”谢懿玄高兴地说。

来自长沙财经学校商务英语178班的李嘉璇表示，这一笔奖学金对她而言既是对两年努力学习的奖励，更是对她备战高考的一种激励，“它会让我在今后的学习中继续努力，一步一步朝我的梦想靠近。”

建议 加强招生时普职分流从“数量”到“质量”的转变

中职生能评上“国”字头的奖学金，最振奋的还是中职教育工作者。张京民表示，中职国家奖学金不仅仅是奖励优秀学生，更重要的是通过多种形式、多种渠道，广泛宣传中职国家奖学金政策和获奖学生的典型事迹，充分发挥中职国家奖学金的育人功能，激励广大中职学生积极向上，成长成才。

不过中职教育工作者还有自己的建议。 长沙航天学校校长廖万忠表示，国家多次强调要“大力发展职业教育”，并出台了若干文件，这几年职业教育确也取得了长足的进步，社会存在感得到了进一步增强。但是我们对比沿海地区，在目前社会需求和人才培养质量的要求下，政府对中职学校还需进一步松绑，激发中职学校自身的创造力，促进中职教育更加快速、健康的发展。长沙财经学校相关负责人杨威告诉记者，希望能扩大奖学金的发放范围，让更多学生能享受奖励，比如参加市级以上技能大赛的获奖者，参加文明风采大赛的获奖者以及黄炎培大赛的获奖者等。

评选条件

除了上述年级要求和成绩表现等要求外，还必须“表现特别突出”，主要是指：

１.在社会主义精神文明建设中表现突出，具有见义勇为、助人为乐、奉献爱心、服务社会、自立自强等实际行动，在本校、本地区产生重大影响，在全国产生较大影响，有助于树立良好的社会风尚。

２.在职业技能竞赛或专业技能竞赛方面取得显著成绩。

３.在创新发明方面取得显著成绩，科研成果获得省、部级以上奖励或获得通过专家鉴定的国家专利（不包括实用新型专利、外观设计专利）。

４.在体育竞赛中取得显著成绩，为国家争得荣誉。

５.在重要艺术展演文艺比赛中取得显著成绩。

６.获省级及以上三好学生、优秀学生干部、社会实践先进个人、杰出青年、五四奖章等个人表彰或荣誉称号。

７.参加全国中等职业学校文明风采优秀作品展示展演的个人或集体项目主要创作人员。

８.在创业等其他方面有优异表现的。

（记者 岳霞）

(责编：实习生(黄钰澜)、曹昆)