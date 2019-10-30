广东新高考如何选科 如何准备？ 

今年4月，广东新高考方案公布，本科高校考试科目按“3+1+2”模式设置。日前，广东省招生委员会、省教育厅公布了2021年拟在广东省招生普通高校专业（类）选考科目要求。目前，在读高二的学生们已经饮了“头啖汤”，开始了选科走班。高一学生则有可能从下学期开始选科。如何结合自己的能力、性格、发展方向、心仪的专业和目标大学理性选科？现有的选科走班，对高中生提出了怎样的挑战，他们又该如何应对呢？我们邀请了广东实验中学学生发展指导中心负责人蓝敏老师和教学处主任伍毅东老师为同学和家长们支招。

如何选科？

成绩优先 参考专业 对标院校

“3+1+2”，“3”为全国统一高考的语文、数学、外语，“1”由考生在物理、历史2门中选择1门，“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物学4门中选择2门。蓝敏表示，从科目和专业对应梳理结果来看，在“1”里选考物理的，专业覆盖率达到97%左右，而选考历史的专业覆盖率为53%左右。在这个基础上，再对“2”进行选择。对于专业倾向不是非常明确的同学，选科的原则，应优先考虑成绩和能力。

其实无论是选物理还是选历史，可对应的专业都是非常多的。在这种情况下，我们首先考虑的就是选哪些科目能够取得更高的成绩，突出自己的竞争优势。在选定“1”科目后，再看可以选择哪些专业，确定“2”科目。在考虑未来专业的时候，要综合考虑的因素包括学生对自身性格、能力、兴趣爱好，还有亲朋好友的行业资源等。在考虑专业的时候，还要结合目标院校，不同的院校专业对选考科目会有不同的要求。通过这三个维度的分析，理性地选定考试科目。在省实，学生可以依托测评软件来进行辅助选科，该软件对学生的性格、能力、兴趣爱好、价值观、决策能力等方面进行测评，还从优势学科、专业倾向、院校倾向等方面进行大数据分析，进而生成选科建议。

在这个过程中，家长要做好升学相关资料的收集工作：查询大学对于专业的选科要求，查询往年各所大学专业所录取的学生的全省排名情况，再比对孩子的现状。这是一项比较繁杂的工作，孩子在繁重的课业压力下，很难再腾出精力，家长在这方面的助力非常关键。与此同时，家长要成为孩子心灵的港湾，理解孩子当下阶段的学习压力和需求，帮助孩子解决生活和心理方面的问题。

如何走班？

学会提高时间规划能力

“3+2+1”一共有12种组合，伍毅东介绍，在省实，每一种组合都有学生选。如何分班、如何排课、如何管理，都是学校要面临的新问题。高二年级目前有行政班和教学班，行政班就是传统的班级，语文、数学、英语都是一起上的。如果某一种组合的同学能凑够一个或者几个班，那大家自然就在一个行政班里了。对于凑不够整班的，那就需要同学们到相应的教学班走班了。这样一来，排课就非常有讲究，不能让任何一个学生因为走班而影响了其他考试科目的学习。“算法非常复杂，必须依靠排课软件，靠人是排不出来的。”伍毅东笑说。

上课模式的转变，对学生也提出了挑战。以往除了实验课、音乐课等个别课程，学生从早到晚都在一间教室里学习。而现在可能需要在不同的教室里上不同的主课，身边还是不一样的学习同伴，学生是需要一定的时间适应的。选科走班也要求学生提高效率。课间只有十分钟，他们要打水、去洗手间，就上一节课的问题请教老师，还要收拾东西，准备到下一个教室去上课，学生需要比较科学的时间规划，做事情也要有条不紊，不要去了另一间教室才发现学习用具没带齐。

如何准备？

自我管理和人际交往能力都要从小培养

在蓝敏看来，走班对学生心理方面最大的影响就是固定化的班级不存在了，对学生的自我管理能力和人际交往能力都提出了更高的要求。例如，有些同学会因为没有跟好朋友选同样的组合，没办法总是在一起而感到失落。还有的同学会在重新分班后，交不到好朋友。高二年级在这个学期分班后，就有个别学生的情绪不太好。

如何避免在分班后产生这些问题呢？

蓝敏提醒家长们，要特别注重培养孩子的两大能力。第一是自我管理的能力。“我发现有些孩子在分班后，整个人是蒙的，走班要到哪间教室都不知道，做事情又比较拖拉，下课后收拾东西也很忙乱，容易丢三落四。这样的状态久了，整个人的自信心都可能受到打击。”蓝敏说，过去就算稀里糊涂，还能随大流跟着别人走，但现在自己和同桌可能连课表都是不一样的，所以每一个同学的头脑都必须很清楚，不能再想着依赖别人了。第二是对各方面的适应能力，尤其是人际交往能力。孩子要有一个比较开放的心态，并且掌握人际交往的技能。比如主动、大方地和他人打招呼，多表达一些善意，展现自己的真诚。这样的孩子才能够迅速地在新的集体里面找到归属感，找到好朋友。“有研究表明，孩子在学校和同学、老师产生的连接越多，情感越多，他的抗挫折能力就越强。如果他很孤单，总是一个人，没有和老师、同学、家长产生很好的情感联系，就很容易被打击，甚至引发一些心理疾病。”蓝敏说。值得注意的是，这些能力的培养，不是从中学开始的，而是从很小的时候就开始了。现在的高考模式考查的不仅仅是学业，还有多方面的综合素质。家长不要只关注孩子的学习，而忽略了对其综合能力的培养。（记者 刘晓星）

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