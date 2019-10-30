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猪肉价格上涨对学校食堂影响如何？市场监管总局回应 

2019年10月30日08:54  来源：中国新闻网
 

29日，市场监管总局食品经营司副司长马如林表示，猪肉价格上涨的确给学校食材的采购及膳食搭配带来一定挑战，但从调研情况来看，各个学校、各级教育部门都能够按照营养健康管理的要求，及时对膳食结构进行调配。

29日，教育部就校园食品安全工作在广东珠海举行发布会。发布会上，有记者提问近期猪肉价格上涨是否对学校食堂带来影响，马如林给出回应。

“近期正好去海南省做了调研，这个问题确确实实是在现在学校的供餐当中客观存在，猪肉价格的飞涨，给学校食材的采购以及膳食搭配，还是带来了一定的挑战。”马如林表示，在现场调研过程中，还有从各地工作督导情况疏解反映上来的情况，各个学校、各级教育部门都能够按照营养健康管理的要求，及时对膳食结构进行调配。

马如林表示，价格在涨，但是当地党委政府也是在积极想办法，怎么来化解价格上涨对膳食结构、食材采购带来的挑战，这个问题当地党委政府都是有很多行之有效的应对措施。

此外，马如林补充称，关于猪肉价格上涨，国家也层面也已出台诸多措施，如储备肉的投放、进口量的增加，还有生猪养殖出栏支持政策的出台等。从近、中、远期对猪肉价格的平抑都有一些治标治本的措施。同时，市场监管部门也承担着价格监督管理职责，对猪肉价格也在进行严格的监督检查。

他表示，在日常监督检查中，市场监管总局也将督促学校建立包括猪肉在内的食品安全追溯体系，严格落实食品原料进货查验制度。

(责编：实习生(黄钰澜)、曹昆)
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