创业不易 风雨之后 才现彩虹

杜东洋近照

夏凯近照

“见过更大的世界， 想要开拓更大的事业”

“海归的身份给我们提供了一个大平台，通过这个平台，我们看到了更广阔的世界。见过更大的世界后，就想要开拓更大的事业，当然，也会面临更大的挑战。”享物说的合伙创业者夏凯如是说。

夏凯毕业于美国卡内基梅隆大学计算机学院，之后在硅谷印象笔记数据团队和西雅图微软“必应”搜索引擎广告部门任职。2015年回国后，作为早期成员加入小红书，2017年离职后开始合伙创业。

今年，毕业于美国纽约州立大学石溪分校技术系统管理专业的杜东洋也开始创业。2017年毕业回国后，杜东洋先后在证券研究所和金融科技公司工作，但他觉得这些并非是他最感兴趣的事。在心底里，他认为还是要选择一个自己喜爱、充满激情并愿意为之付出的行业。“大学时期，我曾经做过瓷器电商，每一笔订单、每一条满意的客户评价都能让我欣喜若狂。这不正是我想做的吗？！”在领导和同事惊讶的目光中，杜东洋提交了离职申请，进入了一个全新的行业——跨境电商。

“创业的开始并不顺利，甚至可以说是处处碰壁”

以刺绣为特色，杜东洋设计了中西融合的手工艺首饰和装饰品，打造出一个精品手工艺品牌，然而这其中的艰辛与不易只有他自己最了解。

“创业之初并不顺利，甚至可以说是处处碰壁。做跨境电商，最开始我是带着‘优越感’的，自认为在美国学习生活过一段时间，了解海外市场。但现实给了我当头一棒。” 杜东洋说。

并不具备海外运营相关知识的杜东洋，在广告投放和社交媒体运营方面斥资不少，但并未收到想要的效果，账号运营也一再受阻。这一系列的打击让杜东洋开始怀疑自己，他暂时停下脚步，开始与同业者交流，并参加他曾认为“没有太多帮助”的电商培训，从基础开始学习电商运营知识。

回想起创业初期，夏凯及其团队也走过不少弯路。“早期做产品，很容易陷入对‘虚荣指标’的追捧。为了让页面有更多人看，在弹窗和样式上做各类吸引点击的花样；为了让更多人转发分享，以各类方式进行利益诱导。但是，产品究竟解决了哪些具体的用户痛点、提供了哪些深刻的用户价值，这些都是不可回避的问题。痛点不够‘痛’、价值不够大，就像只有‘招式’没有‘内力’，很难走得长远。”夏凯说。

“我们一直在路上，中国品牌，未来可期”

着重修炼“内力”，夏凯及其团队的创业之路变得越来越开阔，他们在国内首创积分制“好物互送”和“轻知识分享”模式，“玩法”变化多样。

夏凯介绍说：“最初我们是从一个微信群开始，来验证这种‘物品互送’的‘玩法’——谁有闲置的东西，都可以发布到群里，谁有需要就可以拿走。这个群从十几人逐渐增加到几百人。后来我们发现有人长期‘潜水’，只拿不送，就发明了‘小红花’——作为给给予者的荣誉。”“小红花”逐渐演变成享物说独特的积分系统，与金钱相比，“小红花”积分由于价值模糊，能有效减少摩擦，提高交易效率。

“目前我们正在从积分制的‘好物互送’向‘轻知识分享’社区转型，通过短视频的形式给用户提供大量实用而有趣的轻生活资讯，扩大业务范围，吸引更多用户加入进来。截至今年9月，我们的用户数超过8000万，通过公益捐赠，已经向贫困地区捐献图书馆超过1000座。”夏凯说。

经历过一系列的碰壁与不断地学习，杜东洋和他的团队变得更加谦虚务实。“我们根据市场的变化来设计新的产品；通过不断和同业者交流来获取新的机会，订单在这不经意间也会送上门来。”杜东洋说。

此外，得益于以原创设计为核心、发扬刺绣手工艺为目标的定位，品牌的社交媒体账号运营终于有了起色，“我们深知刺绣技艺是产品的灵魂，也是我们最大的核心竞争力。作为一群深爱中华文化的青年、一批外贸行业的新手，我们一直在路上，中国品牌，未来可期。”杜东洋信心满满地说。

(责编：郝孟佳、曹昆)