职场人士“充电”场所何处觅 付费自习室在大城市悄然出现

节假日期间，不少人选择前往图书馆，在浓浓的书香中“充电”学习。图为北京的中国国家图书馆阅览大厅。

张海岩摄（人民图片）

去哪儿“充电”？职场人士在寻求一个安静的学习环境，特别是可持续使用的自习场所。有的人选择“蹭”大学自习室，有的选择去咖啡厅，也有的选择24小时书店等场所。这一过程中，一些专供职场人士充电学习的付费自习室也应运而生。那么，职场人士上自习有哪些困扰？这一需求背后意味着什么？ 考公务员、考英语证书、考职业资格证……如今，随着职业竞争日益激烈，越来越多已经工作数年的职场人士重拾校园节奏，利用空闲时间让自己补充学习、加油充电。

图书馆咖啡馆受青睐

走进星巴克咖啡店，总能看到这样一副经典的景象：几个都市白领独自坐在角落里，桌子上放着一杯咖啡，一台笔记本电脑，一部手机。配合着咖啡厅里舒适的桌椅、幽暗的灯光、免费的网络和略微嘈杂的背景音，白领们开始进入自己的世界，进行各种业余学习。

据了解，咖啡馆和24小时书店这类场所，一般是买一杯饮品就能坐一个下午，已成为温馨惬意的“自习圣地”。除此之外，公共图书馆等免费的公共空间更受普通白领们青睐。

吉林长春的刘先生在一家企业工作，经常去图书馆准备公务员考试。“我如果在家里自习，静不下心来。我平常比较喜欢去市图书馆或者省图书馆自习，那里很安静，而且学习氛围很好，看到周围的人都在认真自习，自己的学习效率也提高了。”刘先生说。

但是，对于去哪自习，刘先生也有自己的困扰。他表示，吉林省图书馆很适合自习，但是经常抢不到座位。“每天8时开门，周末8时30分过去就基本没有位置了，有的时候甚至需要提前半个小时去排队才能抢到一个座位。”

湖南姑娘小钟毕业后一直在北京工作，最近准备考研的她也成为周边图书馆的“常客”。“在朝阳图书馆，可以发现很多跟我一样的年轻人，大家在图书馆开门前就已经排上长长的队，除了年轻人还会有家长陪同下的孩子、戴着老花镜的老人。无论是谁，进入图书馆后大家都会很自觉保持安静，这样一种学习氛围很容易让人静下心来学习。不过，图书馆空间相对有限，去晚了经常会没有位置。”小钟说。对于咖啡厅，小钟也有所尝试。她发现，去咖啡厅的人通常会有同伴，来放松聊天的人不在少数。如果想要一个自习室那样安静的环境做一些“备考”“读书”等费脑细胞的事，会发现咖啡厅的音乐显得有点嘈杂。还有一些年轻人，会选择去肯德基、麦当劳这样的快餐厅自习。

付费自习室悄然出现

除了图书馆，各大高校的自习室往往有充足的座位和安静的环境。这是否可以成为职场白领的好去处呢？

据了解，目前不少在校学生对于职场人士来学校自习有自己的顾虑。在北京读书的王东宇就认为校外人员进入学校自习，弊大于利。“一方面，我们无法控制校外人员的身份，也无法得知其来自习室的真实动机，存在一定的安全隐患，比如物品丢失；另一方面，学校自习室位子有限，每逢考试周座位也比较紧张，应该先保障本校学生有充足的自习位子。”王东宇的观点，代表了相当一批在校学生的看法。

一边是自习需求增大，一边是免费自习空间供不应求，导致不少职场人士找不到合适的自习充电场所。因此，“付费自习室”这种经营模式应运而生。

走进位于北京市海淀区的时分自习室，笔者看到，昏暗的环境与明亮的台灯形成鲜明的对比，每一盏亮着的台灯下都有一个小小的空间，插座、储物柜、无线网络、空气净化器，可谓功能齐备、应有尽有，每个人都在安静地埋头学习。在键盘自习区，商家还为每个人配备了专门的静音鼠标和耳机，以保证自习环境的绝对安静。据介绍，这家自习室的价格为每小时12元，如果办理月卡、季卡等长期会员卡，则能以更加优惠的价格于固定的时间在这里自习。

这间付费自习室的老板顾先生告诉笔者，整个自习室包含60个小格子、5个小会议室和2个大教室，平时生意很好，每个时段都有很多人来自习。“主要客户群体是白领，大多数白领在这里自习都是为了准备各种职业资格证的考试、在职考研或者公务员考试。”顾先生说。

头一次过来体验付费自习室的严先生是一名医生，想在这里学习与工作相关的专业知识。他说：“我觉得在家里学习不太安静，所以想来这里体验一下。其实就是花钱买环境的一种形式，如果这次体验好，我很愿意经常过来自习。”目前，不仅北京，其他大城市也陆续出现了各种形式的收费自习室。

满足需求还应多管齐下

在谈及为什么在北京开一家付费自习室时，顾先生表示，自己之前通过互联网了解到国外有很多付费自习室，而中国的付费自习室数量还很少，很多人会选择去咖啡厅这种地方自习，因此这个行业有很好的发展前景。“作为一个北漂，我之前也像大多数人一样住在合租的房子里，住宿的空间和室友的质量让我没办法在家里自习，当时就很希望周围能开这样的一家店，让人们有一个安静独立的空间提升自己。”

一项统计数据显示，2018年北京注册会计师考试的报考人数为15.3万，而2019年报考司法考试的人数接近4万，是全国最大的独立考区。源源不断的职场考生正是付费自习室的最大客源。对此，专家指出，付费自习室的升温，一方面反映了大家对共享空间的大量需求，但另一方面，也凸显了城市公共资源不足的难题。

北京市社科院经济研究所副研究员景俊美在接受笔者采访时指出，付费自习室是顺应市场需求的产物，这种经营方式灵活对接了用户需求，但必须保证消防、人身等必备的安全问题并纳入适度的监管。“终身学习是应该支持和值得提倡的，新兴事物出现了要合理引导，以满足民众对美好生活的向往这一最朴素的生活目标。”

“从社会发展的长期目标看，建立学习型社会是必然趋势。职场人士在技术变革的大环境里选择不断地学习、充电、提升职业技能是一件好事。不过，从我国目前的公共服务水平看，公共图书馆一时很难满足职场人士对学习空间日益增长的需求。社会各界要为建立学习型社会做更多基础性准备。比如，可以在新建社区里建立供居民学习的公共空间，也可以鼓励更多社会组织或企事业单位开放自己闲暇的图书馆或学习功能区，实体书店的经营模式也可以更多样化，开辟一定空间或者选择24小时营业来为有学习需求者提供便利，收费的经营性自习室也应该得到规范和鼓励。总之，需要多方合力。”景俊美建议。

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