“减负”把家长逼疯？南京市教育局回应：及时纠正整治中的偏差

人民网北京10月30日电（孙竞）日前，一篇名为“南京家长已疯”网文刷屏，瞬间引发网友热议。该文直指南京市正在推进的素质教育减负政策，并称用不了多久各位的孩子就会成为一个活泼灵动、热爱生活、轻松愉悦、心智健康的学渣。

针对网络上的争议，南京市教育局今天通过官方微信公众号发布回应表示，按照上级部署安排，2019年10月—11月，全市开展义务教育学校违规办学行为问题专项整治专项督查行动，重点是对义务教育学校规范办学、校外培训机构违规办学等工作进行督查。全市各级教育部门、义务教育学校按照统一部署，聚焦存在问题进行排查，整治纠正不规范的办学行为，但同时也发现存在对督查工作理解不准确、执行规定简单化的现象，引起了社会和部分家长的误解。

回应中指出，为此，南京市教育局要求各区各校进一步认识规范义务教育学校办学行为的意义。开展违规办学行为的整改和督查，是为了促进学校更好遵循教育规律，促进学生更好健康发展，促进教育高质量发展。全市教育系统要准确理解工作要求，纠正违规考试、违规排名、超前超标教学等不规范办学行为。

“符合教学规律的作业、考试、教育评价应继续坚持，并不断提高其针对性、有效性。要在把不合理的课业负担减下去的同时，加强教学研究，提高教学质量。”回应中强调。

回应同时提到，要开齐开足体育课、艺术课、劳动课、心理健康课、社会实践课等，努力促进青少年学生全面发展。要规范执行上级要求，防止和纠正执行简单化、形式化、机械化现象，持续推进规范化办学。要树立正确的育人观、质量观，通过家委会、家长会和社会宣传等途径，广泛传播科学的教育理念和正确的教育方法，构建学校、家庭、社会协同育人的良好生态。对于督查整治中发生的偏差，要及时纠正，确保义务教育规范有序发展。

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