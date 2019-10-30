中小学校不得强制学生使用塑料书皮

本报讯（记者 雷嘉）中小学生开学时为新发的教材全部包上买来的塑料书皮，今后不再是强制性或被鼓励的行为了。近日，教育部办公厅、生态环境部办公厅、市场监管总局办公厅、中国科协办公厅四个部门共同印发“关于在中小学落实生态文明思想、增强生态环境意识”的通知，首次对近年来学生家长反映强烈的塑料书皮说“不”，提出要在中小学校努力实现“无塑开学季”。

为使中小学生强化公民生态环境意识，倡导勤俭节约、绿色低碳消费，使中小学生牢固树立生态文明理念，把保护生态、珍惜资源、爱护环境融入日常学习生活当中，通知提出了四项举措。一是对中小学生加强生态环境保护教育，在相关学科教学、课内课外活动以及学校管理各个环节中充分体现勤俭节约、绿色低碳消费。二是完善评价监督机制，市场监管部门要对销售给学生、进入校园的不合格塑料产品加大查处力度。三是努力实现“无塑开学季”，强调使用塑料容易造成白色污染，有些不合格的塑料书皮含有甲醛和苯，对于儿童的神经系统和体格发育有影响。根据国家“限塑”要求，要努力实现“无塑开学季”，学校不得强制学生使用塑料书皮，尤其不能使用有问题的塑料书皮。四是营造良好舆论氛围，充分发挥科技工作者和各类媒体作用，大力开展习近平生态文明思想和生态环境保护科普宣传，积极引导广大中小学生从我做起、从身边小事做起，让勤俭节约、低碳消费、绿色发展理念蔚然成风。

近些年来，给教材包上塑料书皮在个别地方和学校形成了风气。北京青年报记者注意到，四部门的通知发布后，不少家长表示支持，认为环保理念就应该从生活中着手、从小培养。

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