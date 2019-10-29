原标题：孩子为什么一思考就犯困 为什么不爱学习？

日前，由浙江省社会科学界联合会主办的“跨学科研讨系列”启动，首场研讨“认知科学与思维发展”主题研讨会在杭州举行。记者在采访中发现，当中很多议题都挺有趣的。

省逻辑学会承办了该次跨学科研讨的交流活动，来自省内从事逻辑学、教育学、心理学、语言学、计算机科学等不同学科研究的专家学者，围绕“认知科学与思维发展”的主题在会上展开了多维度的跨学科分享，120名相关学科的教学科研人员与会。

人的认知效率提升10~100倍？

从计算机的表达上来说，思维系统就是由一些表达符号以及对这些表达符号的操作规则所组成。

“形象思维就是将这些符号形象化，进而用来表达我们的世界和各种概念。”浙江大学计算机学院教授陈为说，这就像我们最常见的阿拉伯数字，这种系统在形象化表达和内部记忆表达的平衡性是十分优越的。比如，小孩子在学算术时，列式笔算的效率要远远高于心算，这说明将结果或过程外化为形象化，对于我们的认知是十分有帮助的。

所以，陈为也认为，可视化是把数据和信息以图表的形式在二维或者是三维空间进行表征，“从这个角度来讲，他对于人的认知效率提升可以达到10~100倍。”

5.5小时内准确记住3千张图？

5.5小时里怎么让人记住3000张不同主题但非常相似的图片？这个看似不太可能实现的问题在浙江大学人文学院副教授徐慈华的研究中，却有着非常直接的答案：“知识可视化”。

徐慈华说，相比很多人都有类似经历：有深度的学习离不开认真思考，但一旦开始认真思考，我们便会“发困”。

为什么会“发困”？徐慈华解释说，这是因为人的认知可以分为两个不同的系统，一个是快系统，另外一个是慢系统。快系统总是无意识地完成很多认知任务，消耗的认知资源相对来说比较少；而慢系统是有意识的部分，涉及推理、计算、反思等认知任务，“我们平时的有意识推理主要靠慢系统来完成，因此会消耗大量的认知资源，所以思考的时候，我们普遍会觉得比较累。”

针对这种情况，徐慈华认为可以采用的一种解决思路是：运用快系统来推动慢系统。“知识可视化就是重要的实现手段。”用图形、图像和空间结构来表达复杂的思想。把看不见的抽象逻辑关系通过图形、空间及连线的方式表示出来，例如隐喻图、涂鸦笔记、思维导图、概念图、思考地图等等。

孩子为什么不爱好好学习？

浙江大学心理与行为科学系副教授张琼说：“如果想让一个人以更好的状态学习，在更底层的心理学研究上会关注一个比较综合的概念——执行功能。”

张琼告诉记者，执行功能由三个基本子成分构成。“首先是工作记忆，比如我今天认识一个朋友，我要记住他告诉我的号码，记住这11个数字就需要用到工作记忆；其次是注意力，需要控制自己不去想与当下无关的事情，而将注意力集中；最后是认知灵活性，比如孩子听课，第一节课是语文，第二节课是数学，语文课下课、数学课上课的时候，孩子就需要马上切换到数学模式。”

“如果这些能力受损，个体的学习表现就会比较差，这固然和生理成熟的影响有关，但还有其他的因素影响其发展变化，比如家庭社会经济地位、学校教育等等。”张琼表示，要提高这种能力，可以通过一定的认知干预。它可以让这种能力变得更好，甚至还可以提高其他的一些相关的能力，并促进逻辑推理能力的提高。

(责编：郝孟佳、熊旭)