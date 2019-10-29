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圣陶教育新版教材发布会在京举行

2019年10月29日17:23  来源：人民网-教育频道
 

近日，圣陶教育“中小学综合实践活动系列课程”发布会暨揭牌仪式在京举行。本次发布会于全国第六届中小学校长论坛期间举办，由北京圣陶教育发展与创新研究院主办，中国人民大学附属中学协办，江苏圣陶教育科技发展有限公司承办。

中小学综合实践活动系列课程发布启动仪式（主办方供图）

来自全国各地的教育界专家学者、校长教师，以及新闻媒体人等600余人参加了圣陶教育综合实践活动系列课程《STEAM教育实验课程》、《带着课本环球旅行》的发布启动仪式。

圣陶教育素质教育中心主任陶金表示，圣陶教育将不懈努力，为我国素质教育的明天贡献出新时代教育人的智慧与力量。

相关负责人介绍，圣陶教育研发的课程是跨学科、跨界课程，有效地把国家课程、地方课程与STEAM课程更好地衔接整合，根据教育理念与教学需求，形成了独具特色的校本课程，为学生形成综合的视野和解决问题的能力，起到强有力的支撑，是当前中国素质教育改革的一次突破性成果。

据悉，北京圣陶教育发展与创新研究院秉持“知行合一、实践育人”的教育理念，致力于人工智能教育以及综合实践活动课程的研发，全面推进跨学科融合型教育，旨在推动基础教育改革与创新，对中国素质教育改革与人才培养等方面有着重要意义，为中国学生的全面发展创造了新的途径。

(责编：实习生(张楠)、熊旭)
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