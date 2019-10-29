传播机械之美，培育学生人文精神

伴随着国家“双一流”建设和国际工程教育OBE（Outcoming-based Education）理念的深入人心，高校人才培养更加强调学科的实用性、交叉性与综合性，要求学生不仅在技术上优秀，还要懂得现代经济、社会与管理，兼具良好的人文素养。北京交通大学机电学院遵循“以学生为中心、以产出为导向、持续改进”的OBE国际工程教育理念，在加强对学生专业能力培养的同时，格外注重对学生人文精神的培育。

学院发挥机械专业学科特点，以大学生机械博物馆、创客空间、独具特色的人文景观等校园文化场所或陈列为载体，开展了一系列人文精神素质教育，让刻板而冰冷的“机械”物件活起来并具有了情怀、美感和温度，在传播机械文化之美的同时也培育了新时代机械工程师的人文精神。

“网红”博物馆——让机械有情怀

学院创建了国内首个小型的大学生机械博物馆，收藏有百年老车床、机械打字机、纺织机械、测量工具、机械计算机、影音设备、日常生活用具等机械老物件以及蒸汽机车、复兴号高铁、长征五号火箭模型等，累计藏品近千件。通过发挥博物馆的育人功能，让机械有了情怀。

开设了“机械历史文化与创新”综合素质培养实践项目。引导大一学生在参观博物馆、体验机械文化的基础上，结合自己的兴趣，自主选择某一个藏品，开展机械原理和历史文化方面的深入学习研究，认定相应的学分，其目的是塑造学生欣赏机械、研究机械、热爱机械的人文情怀。

设立大学生创新研究项目。组建博物馆藏品兴趣研究小组，围绕典型机械藏品开展原理分析、零件拆装、藏品修复、VR仿真、样机试制、文创开发、历史文化故事挖掘等研究，引导学生在创新实践中体验机械的乐趣。

设立大学生志愿讲解服务项目。组建博物馆学生讲解志愿者团队，选送志愿者参加讲解、礼仪等专业化培训，引导引导志愿者在讲解服务中不断学习、研究机械历史文化知识，提高工科学生沟通表达能力和人际交往能力，培养团队协作精神和换位思考意识。

创客“咖啡+文创”——让机械有美感

顺应“创新、创业、创造”的形势，学院结合专业特色，创建了具有机械特色的创客空间及创客工作坊，按照机械、创意、创业、创客、咖啡等元素布置，配备了可供学习交流、咖啡制作、作品陈列等软硬件条件，旨在宣传推广“创新、创业、创造”教育理念，传播创客文化，推进学生创新创业教育实践。通过“创+”机械，让机械有了美感。

学校还举办了“创+机械，创享未来”三创嘉年华活动，引导学生开展创意设计和创业训练，反映机械学科特色和学院厚重的文化积淀，培养创新思维、创业意识和创造精神。

设立“木几咖啡”创业实训项目，鼓励学生跨学科、跨专业组合，相互学习，取长补短，全方位培养学生创业经营过程中多方面的综合能力和素质。

培育具有机械特色的文创创业实训项目，设立初创启动资金，支持学生文创团队研发团队建设，着重培养学生的创意思维、创造精神、市场营销、品牌推广等方面的素养。

搭建在校学生“聆听创业故事，启迪创新思维”的沙龙交流平台，帮助在校学生熟悉行业市场现状、商业模式和发展前景，注重以知名校友、企业高管的创业干事经历，激发学生奋斗精神，传播创客文化。

独具特色的人文景观——让机械有温度

学院发动校友的资源，建设了蒸汽机车、百年老车床、复兴号高铁模型、架桥机模型、“燃烧卡路里”骑行发电、数字化综合展示平台等一批校园人文景观，对学生起到了濡染浸润的熏陶作用，让冰冷的机械有了温度。

从蒸汽机车到复兴号高铁——爱路报国精神的传承。引导学生参观由机械系首任系主任应尚才教授设计并监造的中国第一台大马力DF1蒸汽机车模型陈列和高仿真复兴号CRH高铁动车组模型陈列，让学生感受并深刻理解交通运输载运工具从蒸汽机车到高铁的历史变迁中北京交大机电人爱路报国精神的传承。

百年老车床、铁路架桥机——工匠精神的弘扬。通过百年老车床陈列和铁路架桥机模型陈列，让学生感受到机械装备制造中精益求精、追求卓越的工匠精神的坚守，激发学生在智能制造洪流中弘扬新时代工匠精神，做精益求精的机械工程师。

“燃烧卡路里”骑行发电——绿色环保理念的坚持。建成“燃烧卡路里”的自行车骑行发电绿色示范项目，项目兼具发电、健身、景观等功能。通过策划开展骑行比赛活动，引导学生参与骑行发电、将机械能转化为电能，为景观照明提供清洁能源，倡导“健康生活、绿色校园”的理念。

北京交通大学机电学院不忘初心，坚守“人文至善、知行合一”的育人理念，以文化场所或陈列为载体，践行人文日新，让刻板冰冷机械充满了情怀、美感和温度，也为理工科专业人文精神培育探索出了新路。（作者系北京交通大学机械与电子控制工程学院）

(责编：实习生(张楠)、熊旭)