宁波诺丁汉大学斥资50万 只为让四位听障学生听得更清楚

课堂上，老师佩戴了特殊设计的麦克风（学校提供）

近日，宁波诺丁汉大学（简称“宁诺”）斥资50万投入一套设备，用来帮助四位听力有障碍的同学更好地听清课堂内容。宁诺身心健康发展办公室的吴声说，这套设备一般用于聋人学校，引入到高校中极为少见。“尽管只有四位同学，甚至全部残障学生在宁诺学生比例中也仅占到0.5%，但学校希望通过所有人的努力，这些学生在宁诺也能享受到公平和尊重。”

该校材料成型及控制工程大四学生倪川患有中重度神经性耳聋。从入学开始，宁诺全英文的教学环境对他来说就是个不小的挑战。“即便我坐在第一排，大多数时候也只能听清老师的只言片语”，他说，绝大部分的课程他需要自己在课后进行自学，投入大量的时间和精力来努力跟上教学进度。

直到这学期学校投入安装了云塔系统，“我从来没有听到过这么清楚的声音，连教授喝水、擦黑板的声音都能听见。”他直言，大学四年他其实很少能听清同学们的小组发言，这是他第一次真正听清了同学们的发言。现在每天上课，他还有一个例行动作，就是向任课老师递上特殊设计的麦克风。

倪川说，因为听力障碍他一度对自己非常灰心，精神压力极大。能够重拾信心，学校的身心健康指导办公室给他提供了很大的帮助，包括为他提供单独的听力考试教室并提高录音的音量等。但他觉得对他帮助最大的是关键课程专业老师的一对一辅导。

不久前，他已经拿到了悉尼大学的无条件录取通知书，与此同时他还在申请排名更靠前的学校。“感谢学校从来没有对我降低过标准，比如直接免考或是免交作业。这样既是对其他同学的公平，也让我感受到尊重。”

尽管像倪川这样的同学在宁诺占比不多，但给予他们便利是宁诺身心健康指导办公室一直在做的事。此次投入使用的云塔就是例证。身心健康指导办公室都会每周排好课表，学校资产处的学生团队则每天根据课表，负责搬运云塔到四位同学上课的教室。

宁波诺丁汉大学是全国范围内极个别单独设立身心健康部门的学校。英文里在这个语境中有一个词叫“Accessibility”，对应到中文就是“无障碍”。

吴声说，“在宁诺，无障碍的涵盖范围非常广。它不仅仅是我们以为的无障碍通道，无障碍洗手间，各类标识等，它还包括适用于残障人群的自主学习设备和空间、运动器械、视觉辅助等等。

据她介绍，宁诺的无障碍通道和无障碍卫生间已经覆盖了所有的教学区域；学校身心健康指导办公室配备了具有国际资质，经验丰富的全日制心理咨询师，提供心理疏导、心理健康评估、心理干预和治疗支持等服务；新图书馆专门设置了一间无障碍辅助学习室；学校的网站也充分考虑到残障人群的需求设计了可替代性的操作。

常年的设施投入以及持续的人文关怀，让以前不敢来不愿意来的学生也开始积极地寻求帮助。数据显示，过去一年，积极来寻求支持的残障学生同比增长了30.8%。

近几年，身心健康指导办公室也与学校各部门联动为每个残障学生量身定制“支持行动计划”。

宁波诺丁汉大学身心健康指导办公室主任Patti Wallace说，“我们不希望学生因为残疾而被标签化，我们希望有一个无障碍的校园，让所有学生都能够拥有很好的学习体验。”（谢盼盼、苏钧天、曹非凡）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)