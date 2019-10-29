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教育部召开全国规范校外培训机构发展工作会

2019年10月29日10:15  来源：中国教育报
 

教育部日前在北京召开全国规范校外培训机构发展工作会，交流各地规范校外培训机构发展的经验做法，研判面临的形势任务，部署下一阶段工作。教育部党组成员、副部长郑富芝出席会议并讲话。

郑富芝指出，党中央、国务院对规范校外培训机构发展高度重视，作出重要部署。各地迅速行动，采取了一系列有力措施，攻坚克难，推动治理工作取得了显著成效，基本健全了治理体系，基本摸清了机构底数，基本实现了监管常态化，基本遏制了大的乱象。但对照中央的要求和人民群众的期待，还存在一定差距。要从根本上解决培训热，我们必须深入分析问题产生的机理，抓住病根，对症下药。

郑富芝强调，深入推进下一步工作要把握好3个方面。一要源头治理，要遵循教育规律、需求规律，彻底消除培训热的诱因。二要系统治理，统筹考虑招生、服务、教改、考评等各个环节，全链条推进；统筹线上线下机构，同步推进。三要严格治理，严查严办违法违规培训机构，及时通报问责，广泛接受各方监督，实现全面监管，不留死角。

郑富芝要求，各地要坚持综合施策，加快推进规范校外培训机构发展工作。一是落实招生政策要突出“齐”。不折不扣落实中央精神，执行免试入学规定要齐步走。民办义务教育学校招生要纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生。二是保障课后服务突出“全”。要解决好保障机制，丰富课后服务形式和内容，实现全覆盖。三是推进教学改革要突出“深”。解决好学生在校内“吃不饱”“消化不了”的问题，提供更多的学习资源，努力满足学生不同需求。四是扭转考试评价导向要突出“不”。不下达升学指标，不搞排名，不超标命题，推动地方政府树立科学的政绩观，推动学校回归教育本质。五是查处违规要突出“严”。要明确细化标准要求，建立违规行为曝光制，实施好黑白名单制度，用好处罚问责机制，引导校外培训市场有序发展。（焦新）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)
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