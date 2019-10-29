原标题：刚刚高三就“桃李满天下”了 这位“小老师”挺牛！

参加夏令营的孩子们认真聆听分享

“小老师”罗逸飞

几年前，一张雅思成绩单、一份老师的担保，让初中生罗逸飞成了20名高中生的网课小老师。

而今，在中国常熟世界联合学院学习的这位“小老师”已经“桃李满天下”。最近一段时间，几位受益于罗逸飞网课的大学生，正忙着带河南网课站点的小朋友们参加“21世纪杯”英语演讲比赛。

挺稀奇，初中生教高中生

罗逸飞告诉记者，做网课的念头起源于父母。

罗逸飞的父母曾经想一对一资助云南一位高中生，而对方提出，相比于经济上的帮助，更希望得到学习上的帮助。

了解到当地对教育资源的渴求，罗逸飞决定把自己擅长的英文学习经验分享给这位哥哥和他的同学们。他联系上了哥哥所在班级的班主任，经过沟通协商，学校同意选出20名自愿加入的学生，每周由罗逸飞为他们上一节网课，并借出了电脑教室。

当时还在上初中的他凭什么能为高中生上英文课？罗逸飞介绍，那所高中在当地其实不差，但是学生们只学习了应对书面考试的东西，遇到听力就“全靠蒙”，提升成绩遇到瓶颈。而当时还在上初中的罗逸飞已经拿到了雅思7.5分的成绩，自己有一套学习英语的好方法，云南那位班主任，在测试过他的英文水平之后，主动提供担保，让这个小老师“试试看”。

“小老师”的教学方法就是他自己的学习方法：新概念英语教材结合原版小说，以听和说为主，努力贴近更地道的英语表达。罗逸飞自己也没想到的是，经过两个月的网课学习之后，哥哥们的英语成绩有了十几分的提升。

很暖心，带孩子们看看外面的世界

升入高中后，罗逸飞和身边的小伙伴们把网课的影响力越做越大，教学站点扩大到了4个：云南、江西、河南和北京一所孤儿学校，学生有中学生也有小学生。

除了根据不同站点学生的年龄段开发更有针对性的课程，罗逸飞和小伙伴们也在思考怎样为学生们提供更多帮助。

教学中，罗逸飞经常被问到类似“老师，你吃过肯德基吗”“老师，你坐过火车吗”等问题。意识到这些学生的生活环境信息闭塞，罗逸飞和小伙伴们决定，带他们出来看看外面的世界。

2018年暑假，罗逸飞和他的小伙伴们自己筹集资金，在北京组织了一次公益夏令营，为一些优秀的学生提供了免费到大城市体验参观的机会。

今年，他们把夏令营活动搬到了苏州，从群策群力讨论活动方案，到活动组织，再到夏令营授课，整个活动都是罗逸飞和他的小伙伴们独立完成的。诗词、古琴、茶艺鉴赏课、汉服秀晚会……所有的夏令营课程依然是由网课小团队根据自己的特长承担。

更期待，“桃李”接过网课接力棒

这个学期，罗逸飞升入高三，面对越来越繁重的课业，还有未来可能出国学习的计划，这个网课团队还会继续走下去吗？“会！”罗逸飞笃定地告诉记者。

随着经验的增长，他们发现，网课的意义远不止传播知识那么简单。罗逸飞说，比如河南站点，学生大多数是留守儿童，他们设计了以图画、绘本为主的生动有趣的课程，给孩子们带去更多童年的快乐。北京孤儿学校站点，有些孩子会有自己不被需要、不被接纳的自卑感，年纪相仿的小老师们通过分享自己的成长故事、人生观，帮助他们树立对未来的期待。

课程的丰富必然需要团队成员们投入更多的心血，罗逸飞说，网课团队一直在招募和培养新的授课志愿者。而让他对网课持续做下去充满信心的是，他的第一批“学生”，主动加入到了志愿者队伍里。暨南大学、广州医科大学、四川大学、中国海洋大学、东北师范大学……曾经因为罗逸飞的网课受益，考入心仪高校的学生们，接过了网课的接力棒。“他们从今年9月开始在河南的网课站点做志愿者老师，现在正带着小朋友们参加‘21世纪杯’英语演讲比赛。”说起这件事，“小老师”自豪满满。（记者 刘丽媛）

(责编：实习生(张楠)、熊旭)