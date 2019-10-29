2019全国中小学人工智能教育大会成功举办

10月27日，2019全国中小学人工智能教育大会（AIEDU）在西安举办，该活动旨在搭建人工智能与中小学教育的桥梁、打造中小学人工智能教育高端交流平台，加快推动我国中小学人工智能教育落地。

本次大会汇集了来自全国的人工智能专家学者、教育专家、中小学校长、一线教师以及从事中小学人工智能教育的知名企业代表。大会由CAAI中小学工委会委员、上海外国语大学附属龙岗学校校长孙越和CAAI中小学工委会秘书长、中国人民大学附属中学袁中果老师共同主持。

新当选的中国人工智能学会理事长戴琼海院士致辞中指出，我国人工智能人才短缺，未来的竞争一定是人才的竞争，我们举办全国中小学人工智能教育大会非常重要和及时，CAAI中小学工委会是培养我国基础教育阶段人工智能人才的重要平台。

戴琼海院士致辞。

大会报告环节，华中师范大学教授吴砥、北京航空航天大学教授熊璋、北京理工大学计算机学院院长黄河燕、北京师范大学心理学院院长刘嘉、南京外国语学校校长邹正、中国人民大学附属中学联合学校中学常务副校长兼党委副书记杨连明、西安高新第一中学校长王淑芳、电子科技大学实验中学校长张平福、西安高新国际学校副校长刘鹤蕊、西班牙驻华使馆教育顾问Javier Fernández、达内教育集团旗下北京童程童美科技有限公司总经理潘公博、深圳点猫科技有限公司创始人兼CEO李天驰等分别做了主题报告。专家们深入浅出，分别从欧洲视角下的人工智能教育、人工智能赋能教育创新、中小学信息科技教育、人工智能课程体系建设、中小学STEAM和人工智能课程实践、少儿编程与人工智能教育的关系等方面展开了多视角、多维度的精彩内容分享，引发了现场参会代表和网络在线直播观众的高度关注。

圆桌对话现场。

本次大会还组织了两组圆桌对话，嘉宾均为中小学人工智能教育战线一线教师和优秀产业代表，分别围绕“人工智能时代中小学教育的挑战与机遇”和“中小学人工智能教育如何落地”进行展开。几位老师分享了开设中小学课程的实际案例与教学心得，企业家们也分享了少儿编程和人工智能培训的宝贵实践经验。大家共同探讨中小学人工智能教育面临的痛点问题和解决方案，为人工智能时代中小学教育工作建言献策。这些良方妙策、真知灼见必将进一步推动中小学人工智能教育的发展。

圆桌对话现场。

以本次大会为契机，在中国人工智能学会新一届理事会的领导下，CAAI中小学工委会将围绕中小学人工智能普及调研、课程体系、师资培训、教学平台和人才培养等整合各方资源，搭建好基础平台，切实推进我国中小学人工智能教育工作的落地。

(责编：李枫、岳弘彬)