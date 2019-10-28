构建科学教育新体系 培养创新型科技人才

人民网北京10月28日电（孙竞）中国科学院学部第四届科学教育论坛暨首届科学教育国际论坛日前在北京举行。论坛以“科学教育与创新型科技人才培养”为主题，从科学教育的理论与方法、应用与实践以及新工科建设出发，交流科学教育研究成果，分享国际科学教育优秀案例，面向创新人才培养的重大需求，促进我国科学教育研究水平的提升，推动科学教育发展。

中国科学院院士杨玉良、黎乐民、林群、张礼和，中国工程院院士金涌，中国科学院副秘书长汪克强，教育部基础教育二司副司长、教材局巡视员申继亮，北京师范大学校友会副会长、原副校长陈光巨，以及来自美国、英国、芬兰、新加坡等国的科学教育专家，国内相关领域的学者、政策制定者和一线科学教育专家等近百名代表参加了会议。

中国科学院学部科学普及与教育工作委员会主任杨玉良院士

杨玉良院士从中西文化和自然观的差异谈起，强调科学教育不仅是知识的传授，更在向全体学生普及科学思想、科学理念和科学方法。他认为，虽然只有不到百分之一的学生未来会从事科学工作，但是各学科、各领域的学习和研究都离不开科学精神的引领和支撑。基础教育阶段的科学教育重在引导学生以科学思维认识世界、把握自然规律，在合科和分科教学问题上可以开放的态度进行多种尝试。

中国科学院副秘书长 汪克强

汪克强在致辞中表示，科学教育关系到一个国家的发展前途，更关系到人类的共同命运。全球多国通过制订政策规划、改革科学课程、加强科学教师培养等提升公众科学素养，推动本国科学教育的发展。近年来，我国在基础教育科学课程的改革中取得了一定成绩，但与跻身创新型国家前列和建设世界科技强国的目标要求相比，仍存在一定的差距和不足，迫切需要科学教育工作者抓住关键问题，提出解决方案，促进科学教育快速发展。

北京师范大学校友会副会长、原副校长陈光巨

陈光巨指出，科技强国建设核心在创新人才，创新人才培养关键在教育。发展科学教育，加强跨学科教育、培养创新思维和科学精神已成为建设科技强国的急迫之需。北师大即将成立的科学教育研究院，将以科学教育实践需求为引领，加强科学教育基础研究，构建学科交叉融合的平台，建设科学教育人才培养体系，促进科技创新成果向科学教育资源的转化应用，形成高水平的国际科学教育交流与合作中心。

申继亮分享了我国科学课程标准与教材的发展、现状与挑战，介绍了新课标、教学内容和教材的变化。他认为，当前我国科学教育中仍然面临“高要求低水平”“高需求低兴趣”“高增长低转化”“高整合低综合”等问题，需要通过切实贯彻全民科学素质行动计划、改革课程体系、建立保障机制和培养具有跨学科背景的科学教师等逐步解决。

北京师范大学教授郑永和分享了中国科学教育发展战略研究的思考。他指出，当前我国科学教育面临重大挑战，包括社会对科学教育重视不够，分科与综合尚存争议，科学教育基础薄弱，科学教育师资不足，STEM教育亟需引导等问题。构建科学教育发展战略，要以新技术为工具，新课程为载体，加强理论引领，遵循科学思维和方法，尊重学生认知的基本特点和规律，形成小学、初中、高中循序渐进的科学规划和设计，促进科学与教育交叉研究，努力创新我国科学教育新体系。

与会嘉宾还就教育政策制定、科学教育合科与分科、科学教师培训、信息技术使用等问题展开了深入研讨并提出可行性建议。专家们表示，创新人才培养过程中问题的解决需要政府、科技工作者以及教育一线工作者共同努力与探索。

据悉，为贯彻落实党的十九大会议精神和国家教育、人才体制改革规划，持续深化认识科学教育在发展素质教育、培养创新型人才中的基础地位和重要作用，中国科学院学部科学普及与教育工作委员会创办了“科学教育论坛”。该论坛旨在为科学家、教育家和政府主管部门提供一个开放、多元的高层次国际交流研讨平台，以更好地集成广大院士、国内外专家的思想和智慧，及时回应科学教育面临的时代性和实践性重大问题。

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