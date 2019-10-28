2000余名校友齐返校 共庆北航建校67周年

北航2019年校友返校大会现场（邸白鹭/摄）

人民网北京10月28日电（李依环、王婧宁）“北航建校67周年来，始终肩负着航空报国的使命，为国而生、与国同行。一代代北航人传承红色基因，践行空天报国使命担当，21万余名校友为国家航空航天事业和国民经济各行业发展做出了重要贡献。”今年是北京航空航天大学建校67周年，在日前举行的2019年校友返校大会上，北京航空航天大学党委书记曹淑敏表示。

“母校赋予了我们深厚真挚的爱国情怀、求真务实的科学精神、敬业奉献的工作态度。”北京航空航天大学航空科学与工程学院院士、毕业60周年校友代表王浚指出，母校的培养指引着一代代科研工作者为科技强国贡献北航人的智慧和力量。

“我们在北航不仅学习了专业知识，更培养了自身的能力。”云南机场集团飞机维修服务公司党委书记、总经理、毕业20周年校友代表夏光辉在发言中提到，北航培养了学子奋发进取、开拓创新的精神，锻炼了真才实学的能力，因而能够在各项工作中脚踏实地、攻坚克难。

会上，北京航空航天大学校长、校友总会会长徐惠彬为10名校友企业导师代表颁发了聘书，以加强产学研协同，推动校企合作人才培养。

据介绍，北航校友返校大会是学校系列校庆活动之一，2000余名校友返校共庆母校生日。此外，学校还组织了秩年校友文艺演出、两校区校庆嘉年华等丰富多样的活动，开放航空航天博物馆、校史馆、各教学楼和实验室等供校友参观。其中，校史馆特别举办了《今日北航》专题展览，展示北航近年来的发展成就，献礼新中国成立70周年。

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